Коронавирус
РИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
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Глава Счетной палаты РФ предложил оказать бедным продовольственную помощь
ИА Красная Веснавчера в 03:17
Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правда25 апреля в 07:06
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