Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
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Алексей Кудрин
Если фонда хватит на два года – с учетом остроты кризиса – тоже не страшно. Потом бюджет спокойно сможет заимствовать больше некоторое время.
— Алексей Кудрин, российский политикРадио Sputnik 06:38
с чего всё началось

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости06:07

Подробнее о событии

Центробанк отказался поддержать жителей страны рублём. Тогда Кудрин предложил помочь продуктами

Царьград07:12

Экономист подтвердил необходимость проднаборов для россиян

Национальная служба новостей06:28

В России предложили выдавать продовольственные наборы на время пандемии

News.ru06:26

Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты

REGNUM06:13

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

РИА Новости06:07

Кудрин призвал готовиться выдавать населению продовольственную помощь

Московский Комсомолец05:42

Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе

Комсомольская правда07:06
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Экономика

В России банкам хотят запретить блокировать счета без объяснений

Правительство России внесло (.pdf) в Госдуму законопроект о запрете банкам блокировать счета без объяснения причин.
Коммерсантъ 08:29
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Здоровье

Пульмонолог рассказал о последствиях коронавируса в легкой форме

По словам главного пульмонолога Свердловской области Игоря Лещенко, в легкой форме коронавирус протекает примерно у 80 % зараженных.
Невские Новости 19:29
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Политика

Глава корейской организации опроверг слухи о смерти Ким Чен Ына

Газета.Ru 17:48
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Транспорт

Московское метро закроет вестибюли еще 13 станций

Lenta.ru 11:37
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Происшествия

Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова

Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости 18:26
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Энергетика

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США

Американские эксперты раскрыли подготовку атаки на США и уже сравнили ее с нападением на Пёрл-Харбор.
РИА Новости вчера в 01:00
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Общество

В США за сутки умерли почти две тысячи зараженных коронавирусом

Около двух тысяч зараженных коронавирусом нового типа скончались за сутки в Соединенных Штатах.
Московский Комсомолец 19:15
Армия и оружие

Флот США получит истребитель, созданный специально для него

Для флота Штатов проектируется истребитель 6 поколения, который будет отличаться от истребителя, планируемого для ВВС.
Pravda.Ru 23 апреля в 17:53
Шоу-бизнес

Стефания Маликова опубликовала утреннее фото с отцом и младшим братом

Стефания родилась в феврале 2000 года, а 24 января 2018 года на свет появился ее младший брат Марк.
Летидор 08:00
4
Шоу-бизнес

Лолита последовала примеру Бузовой и обрезала волосы дома

Mockva.ru 19:41
10
Шоу-бизнес

Джиган посвятил песню Самойловой после лечения в клинике

В тексте есть строчка: «Я готов на все ради тебя». Песню сопровождает видео, на котором Джиган с супругой летят на частном самолете.
Live24 08:07
5
Футбол

Капелло призвал футболистов активнее помогать в борьбе с коронавирусом

Бывший главный тренер сборной России по футболу Фабио Капелло считает, что ведущие игроки должны активнее оказывать помощь людям, проживающим рядом с ними, в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости 13:30
Экономика

Росстат отчитался о начавшемся сокращении реальных доходов россиян

По итогам первого квартала 2020 года сохранились относительно низкие темпы инфляции: рост потребительских цен составил 2,4% в годовом выражении, в том числе по продовольственным товарам — 2%. Среднедушевые денежные доходы за первый квартал оцениваются Росстатом в 31,2 тыс. руб. в месяц.
РБК 17:00
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Политика

Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе

Российский и американский лидеры приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи на Эльбе советских и американских войск.
Газета.Ru 14:10
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
296
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Гаджеты

Lenovo запатентовала смартфон с вырезом под селфи-камеру наоборот

Актуальные Новости 13:48
3
Общество

В Нижегородской области ограничивают въезд для жителей других регионов

Въезд в Нижегородскую область будет разрешен только по экстренным пропускам и тем, у кого есть местная прописка, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
Коммерсантъ 17:42
196
Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
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Происшествия

Власти Петербурга объяснили смерть четырех медсестер в разгар пандемии

В социальных сетях и некоторых Telegram-каналах ранее появился неофициальный "Список памяти", где медики и общественники приводят данные о якобы умерших медработниках.
РИА Новости 16:44
158
Общество

Собчак объяснила решение приобрести долю в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
РБК 17:22
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
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Технологии

Обновление Windows 10 удалило файлы пользователей

Windows 10 совсем недавно выпустила обновление KB4549951, после установки которого у большинства пользователей были удалены все личные файлы.
Live24 вчера в 07:12
88
Общество

Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
90
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
4,2K
Общество

Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Депутат сообщил, что заразился от своего водителя, который лечится уже более недели. Последнее время Калашников соблюдал карантин.
ЗакC.Ру 06:46
2,5K
Общество

ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса

В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
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Футбол

Федун: уже тысячу раз говорил, что чемпионат надо заканчивать

После 22 туров текущего сезона «Спартак» с 28 очками на счету занимает восьмое место в турнирной таблице.
ODDS.ru 14:22
Экономика

Частные стоматологи попросили Путина и Мишустина о господдержке

Зуботехнические лаборатории направили президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину открытое письмо, в котором они попросили включить их вид деятельности в перечень пострадавших от кризиса отраслей, чтобы рассчитывать на господдержку.
РБК 20:09
Общество

В приютах в США опасаются, что люди вернут питомцев назад после карантина

Коронавирус принес в США ажиотажный спрос на домашних питомцев, но владельцы приютов опасаются, что любовь к животным угаснет после окончания пандемии, и многие животные снова окажутся не нужны, рассказали РИА Новости представители индустрии.
РИА Новости 20:09
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