Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.

с чего всё началось

По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.

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