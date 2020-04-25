Коронавирус
РИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
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с чего всё началось
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.РИА Новости06:07
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правда07:06
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Политика
Китайские власти направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
В Северную Корею власти Китая направили группу медэкспертов.
ToDay News Ufa 00:52
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru 07:17
Общество
В Башкирии изменили правила поездки на дачу при действии режима самоизоляци
Уфа, 25 апреля 2020, 15:39 — REGNUM Документ о прерывании режима самоизоляции для поездки на дачу утвердили в Башкирии.
REGNUM 08:39
Общество
Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
РБК 07:17
Политика
Лавров рассказал о запрете «старших товарищей» просить помощи у России
Некоторые страны Европы и члены НАТО не могут попросить у России помощи в борьбе с коронавирусом из-за запрета от «старших товарищей».
Lenta.ru 09:22
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%
При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ вчера в 06:31
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
РИА Новости 07:35
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «Нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 09:28
Здоровье
В Москве заболеваемость пневмонией в феврале выросла в полтора раза
В свою очередь эпидемиолог Михаил Фаворов допустил, что в феврале в Москве были не диагностированные случаи заражения коронавирусом, которые могли привести к пневмонии.
Дождь 08:22
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Экономика
Трамп подписал закон о стимулировании экономики почти на $500 млрд
Президент США Дональд Трамп подписал закон о дополнительном стимулировании экономики почти на $500 млрд.
RT на русском вчера в 13:20
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
Чехия открыла границы для выезда за рубеж
Правительство Чехии объявило о снятии запрета на свободное перемещение по стране и даже за её пределами: гражданам разрешили выезжать за границу.
Ореанда-Новости 07:39
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Систему электронных пропусков для контроля за соблюдением режима обязательной самоизоляции в Кузбассе начнут вводить поэтапно с 5 мая, заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 07:11
Происшествия
В «новой Москве» преступники ограбили коттедж чиновника Минобороны
Преступники ограбили коттедж начальника отдела развития и модернизации объектов связи Минобороны Игоря Кузнецова, находящийся в «новой Москве».
Известия 07:34
Транспорт
Московский метрополитен частично закроет вестибюли 13 станций
С 05:30 26 апреля будут частично закрыты следующие выходы: "Парк культуры" (Сокольническая линия) — выход 2 (вход и выход возможны через объединенный вестибюль станции Сокольнической и Кольцевой линий).
РБК 08:49
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Общество
В России зарегистрировали 5966 новых случаев коронавируса за сутки
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 74 588 человек, 5966 случаев зарегистрировали за минувшие сутки.
ФАН 06:40
Культура
«Зулейху» отправляют в прокуратуру
О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
Происшествия
Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода
Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор.
Известия вчера в 14:02
Шоу-бизнес
У бывшей участницы «Дома-2» Лизы Кутузовой парализовало часть лица
RuNews24.ru вчера в 13:10
Кино
Джеймс Ганн назвал топ-10 самых недооцененных сериалов последних лет
Режиссер "Стражей Галактики" Джеймс Ганн назвал десять самых недооцененных сериалов последних лет. Свой список он опубликовал в Twitter.
Piter.tv 23 апреля в 09:06
Кино
В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»
В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
Общество
Власти Москвы ответили на иск о незаконности режима самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Lenta.ru 02:42
Политика
Лавров высказался о ситуации с нападками на ВОЗ
По мнению Лаврова, негативная оценка деятельности ВОЗ политизирована и демонстрирует стремление некоторых стран оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с пандемией.
Аргументы и Факты 09:18
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
Политика
Байден обвинил Трампа в попытке отменить президентские выборы
Оппонент Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США Джо Байден заявил, что действующий глава государства попытается отменить голосование.
Газета.Ru вчера в 10:54
Происшествия
Трое в масках украли банкомат из магазина на Урале за 20 секунд
В Свердловской области злоумышленники в масках похитили из продуктового магазина в селе Косулино банкомат.
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