Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
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с чего всё началось

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новости06:07

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Центробанк отказался поддержать жителей страны рублём. Тогда Кудрин предложил помочь продуктами

Царьград07:12

Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе

Комсомольская правда07:06

Live! В Татарстане 65 новых случаев COVID-19, Кудрин за введение продовольственных выплат

БИЗНЕС Online04:08

Алексей Кудрин предложил ввести продовольственные пакеты

REGNUM06:13

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

РИА Новости06:07

Экономист подтвердил необходимость проднаборов для россиян

Национальная служба новостей06:28

В России предложили выдавать продовольственные наборы на время пандемии

News.ru06:26
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Общество

Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком

РИА Новости 06:12
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Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за истребителей Бельгии у границы

Российские истребители Су-27 были подняты в небо для сопровождения бельгийских самолетов возле границы.
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На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской удивила подписчиков небритыми подмышками

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина в своём поделилась фотографией со своей татуировкой на руке.
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РИА Новости 07:35
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Футбол

Журналист Клипин: всегда готов встретиться с Лунёвым в суде

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Чемпионат 07:22
Общество

Рабочие электронные пропуска россияне смогут сделать только на 24 часа

Как рассказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов во время эфира для РБК, алгоритмом выдачи специальных пропусков для передвижения, который к настоящему моменту уже разработали в Минкомсвязи, будет возможно применить в любой области РФ.
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Лавров прокомментировал нападки некоторых стран на ВОЗ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что видит в нападках на Всемирную организацию здравоохранения со стороны некоторых стран попытки оправдать свои запоздавшие и недостаточные меры по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 08:33
Общество

В России за сутки выявили 5966 случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 5966 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах.
RT на русском 06:19
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Общество

В Башкирии ввели послабления режима самоизоляции

О переходе к постепенному смягчению рассказали 25 апреля в Минздраве. Послабления в Башкирии в основном касаются дачников.
Kursk.com 08:05
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Общество

Глава комитета Госдумы Калашников заразился коронавирусом

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:39
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Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
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Общество

Кабмин утвердил список перепрофилируемых из-за COVID-19 медорганизаций

Глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее предварительный перечень медицинских организаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 или подозрением на неё в регионах.
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Предварительные испытания ракетной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М» завершились на Украине.
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Политика

Лукашенко анонсировал появление новой конституции Белоруссии

В ближайшие пять лет в Белоруссии, скорее всего, появится новая конституция.
Lenta.ru 06:00
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Экономика

Миронов назвал абсурдной позицию Набиуллиной по раздаче денег

Москва, 25 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов назвал странными выводы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что раздача денег населению приведет к росту инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 25 апреля.
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Общество

В США утверждают, что коронавирус быстро уничтожается солнечным светом

Советник по науке и технологиям министра внутренней безопасности США Уильям Брайан объявил о результатах нового исследования Центра анализа и противодействия биологической защите в Мэриленде, согласно которым ультрафиолетовые лучи и влажность оказывают мощное воздействие на патоген.
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Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
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Общество

Гендиректор «Аэрофлота» назвал кризис из-за пандемии самым тяжелым

Подводя итог, Савельев заявил, что из пережитых им в качестве гендиректора «Аэрофлота» девяти кризисов текущий — «самый тяжелый».
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Общество

Попова выступила за продление режима самоизоляции в России

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Общество

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Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
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Музыка

Победителем седьмого сезона «Голос. Дети» стала Олеся Казаченко

Казаченко была в команде рэпера Басты, который по результатам голосования был признан лучшим наставником сезона.
Национальная служба новостей вчера в 17:58
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Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 51 человека

Еще у 51 человека в Ростовской области подтвердили диагноз «коронавирус», об этом сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
РБК Ростов-на-Дону 05:52
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Экономика

Кудрин прогнозирует рост безработицы в России

Москва, 25 апреля 2020, 12:42 — REGNUM Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прогнозирует существенный рост безработицы на фоне коронавируса.
REGNUM 05:42
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Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
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Происшествия

В Брянской области скончались ещё двое пациентов с коронавирусом

Брянск, 25 апреля 2020, 13:20 — REGNUM Два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались в Брянской области за минувшие сутки.
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Футбол

Чемпионат Нидерландов завершен досрочно без чемпиона

Сообщается, что КФСН вынужден был досрочно завершить сезон из-за указа властей о запрете профессиональных футбольных соревнований в стране до 1 сентября.
Российская газета вчера в 14:04
Общество

73 новых случая коронавируса подтвердили в Тульской области

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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников

В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
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