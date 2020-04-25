Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
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Происшествия

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