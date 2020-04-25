Коронавирус
РИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
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Московский Комсомолецвчера в 05:42
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