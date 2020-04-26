с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.

Общество Мишустин поручил согласовать поэтапное снятие ограничений с бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить и представить в правительство согласованные предложения по поэтапной отмене введенных в связи с распространением коронавируса ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 1,7K

Футбол В «Локомотиве» отреагировали на слухи об уходе Семина Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что сербский специалист Марко Николич сменит Юрия Семина на посту главного тренера «железнодорожников». 1

Общество В Киево-Печерской лавре коронавирусом заразились все монахи Ранее СМИ писали о том, что тестировать всех священников на COVID-19 по распоряжению мэра Виталия Кличко начали только после того, как инфекция широко распространилась по Лавре. 709

Общество В Северной Корее сообщили об активной деятельности Ким Чен Ына На фоне слухов о болезни и смерти лидера КНДР Ким Чен Ына Государственное радио Северной Кореи в воскресенье утром сообщило об активной деятельности лидера страны. 556

Общество Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. 57

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 577

Общество Премьер Италии анонсировал послабление карантина Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19. 10

Наука Ингибиторы клеточных протеаз подавляют размножение коронавируса Нокдаун TMPRSS2 с помощью антисмысловой РНК предотвращал размножение SARS-CoV-2 культуре клеток.

Технологии Объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска Дешевизна многоразовых ракет американской фирмы SpaceX Илона Маска объясняется тем, что их реальную полную стоимость изначально оплачивает NASA или ВВС США, считают в российской компании "Главкосмос пусковые услуги". 30

Политика Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. 5K

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 746

Общество Британский премьер вернулся на Даунинг-стрит Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою официальную резиденцию на Даунинг-стрит, 10 после перенесенного COVID-19. 3

Армия и оружие Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км «Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России. 2,3K

Происшествия Бывший работник Чернобыльской АЭС рассказал о еще двух авариях Петр Шаврей участвовал и в ликвидации последствий взрыва реактора номер 4, который произошел ровно 34 года назад 26 апреля 1986 года. 12

Общество В Нидерландах норки заразились коронавирусом В Нидерландах на двух фермах по разведению норок у животных подтвердился коронавирус. 13

Общество В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом "В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 136

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подарила сыну на 30-летие автомобиль Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что сделала своему сыну от первого брака роскошный подарок на его день рождения. 14