Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиКудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

По последним данным, в России выявили более 74,5 тысячи заразившихся коронавирусом, 681 человек скончался, более шести тысяч выздоровели. В большинстве регионов действует режим всеобщей изоляции, в столице, помимо этого, ввели систему пропусков.
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с чего всё началось

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.
РИА Новостивчера в 06:07

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Кудрин предложил помочь продовольствием наиболее бедным

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Глава Счетной палаты РФ предложил оказать бедным продовольственную помощь

ИА Красная Весна03:17

Кудрин предложил ввести продовольственные выплаты на период эпидемии

РИА Новостивчера в 06:07

Кудрин призвал выделить продовольственную помощь малоимущим гражданам

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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе

Комсомольская правдавчера в 07:06

Кудрин предложил выделить продовольственную помощь бедным россиянам

Народные новости03:08
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Общество

В России за сутки выявлено 5966 новых случаев заражения коронавирусом

В течение прошедших суток в России скончалось 66 человек с положительным результатом теста на коронавирус.
Профиль вчера в 06:42
Происшествия

Мужчина в маске выстрелил в охранника в супермаркете Благовещенска

Уточняется, что в один из магазинов города зашел мужчина в темной одежде и темной маске и несколько раз выстрелил в охранника.
РЕН ТВ 03:45
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

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Происшествия

В Тамбовской области выявили ещё 56 случаев заражения коронавирусом

В Тамбовской области подтвердили коронавирусную инфекцию ещё у 56 человек, в том числе у двоих детей.
RT на русском 04:22
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в Петербурге превысило 3 тыс. человек

Общее число заразившихся коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов России с наибольшим числом инфицированных, достигло 3077 человек.
Будущее России. Национальные проекты 05:07
Футбол

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции

Бывший глава медицинского департамента московского футбольного клуба "Спартак" Михаил Вартапетов призвал отменить режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.
РИА Новости 04:23
Здоровье

В Свердловской области выявлено 58 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 58 новых случаев заражения COVID-19.
АН Между строк 05:13
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Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
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Политика

Тайсаев прокомментировал новости о болезни и смерти Кима

Не стоит торопиться с выводами о состоянии здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына — об этом предупреждает координатор группы по взаимодействию Госдумы РФ и парламента КНДР Казбек Тайсаев.
Вести.Ru 05:09
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Общество

Названы наиболее инфицированные коронавирусом города в Подмосковье

В Московской области лидирует по количеству инфицированных коронавирусом город Одинцово.
ТК Звезда 02:05
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Общество

Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса

В 82 регионах России выявили 5849 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 24 апреля в 03:39
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Здоровье

В Крыму больницу закрыли на карантин из-за лифтера с коронавирусом

Больницу в Крыму закрыли на карантин после выявления у лифтера коронавируса нового типа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталью Пеньковскую.
Газета.Ru 04:14
Общество

Глава новосибирского главка МВД подал в отставку после скандала

Начальник главного управления МВД по Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку.
News.ru 24 апреля в 13:59
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Общество

Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
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Музыка

Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»

Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н 24 апреля в 09:56
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Армия и оружие

Вырваться из ада: как советские пленные восстали в лагере Бадабер

Группа из десятка с небольшим советских солдат, попавших в плен, вступила в неравный бой с моджахедами, пытаясь вырваться из тюрьмы лагеря в местечке Зангали, широко известном под названием Бадабер.
Российская газета 05:12
Общество

Италия будет закрыта для иностранных туристов до конца года

Страна закрыла свои границы до конца года, объявил министр культуры и туризма Дарио Франческини.
Вести.Ru 02:07
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Шоу-бизнес

Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники

Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
Общество

Жители Берлина вышли на акцию протеста против карантинных мер

Говорит Москва вчера в 11:53
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Наука

Иммунитет человека назвали неэффективным в отношении коронавируса

Иммунитет человека назвали слабо эффективным в отношении китайского коронавируса.
Evo-rus.com 23 апреля в 06:36
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Экономика

«Пришло официальное письмо: раз я был зарегистрирован самозанятым в налоговой, мне отказано в пособии»

Житель Сергиева Посада Николай рассказал, что обратился в центр занятости, чтобы получить статус безработного для пособия, но получил отказ — официально из-за того, что зарегистрирован в налоговой как самозанятый.
BFM.ru 24 апреля в 12:01
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Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
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Экономика

Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
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Авто

В России прекращены продажи самого дешевого автомобиля в мире

С российского рынка "ушел" квадрицикл Qute, который в СМИ традиционно называют "самым дешевым автомобилем в мире".
Новые автомобили 24 апреля в 09:59
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Общество

Вспышку коронавируса на американском авианосце назвали аномальной

Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa вчера в 09:07
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Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
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Политика

Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия 24 апреля в 18:17
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Происшествия

В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом

В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит федеральный штаб по борьбе с вирусом.
Новый Калининград.Ru 05:13
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
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