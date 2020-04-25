Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.

с чего всё началось

Если фонда хватит на два года – с учетом остроты кризиса – тоже не страшно. Потом бюджет спокойно сможет заимствовать больше некоторое время.

Глава Счетной палаты допустил, что безработица в России может вырасти до 7-8% в 2020 году, в худшем случае — до 10% (от 6 до 9 млн человек). При этом сейчас доля зарегистрированных безработных составляет 0,7%, отметил Кудрин.

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