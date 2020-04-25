Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.

с чего всё началось

Рост на 21 000%: какие товары стали покупать россияне во время пандемии «Можно не скупиться» Как заявил Кудрин, властям в этом году «можно не скупиться» на меры борьбы с кризисом.

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