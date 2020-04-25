Коронавирус
ForbesКудрин предложил ввести продовольственные выплаты населению
Рост на 21 000%: какие товары стали покупать россияне во время пандемии «Можно не скупиться» Как заявил Кудрин, властям в этом году «можно не скупиться» на меры борьбы с кризисом.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил ввести на время пандемии коронавируса продовольственные выплаты или выдавать россиянам продовольственные наборы.РИА Новости06:07
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правда07:06
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Здоровье
Итальянские ученые дали реальную статистику смертности от коронавируса
Итальянские ученые Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи проанализировали данные о смертности от коронавируса в Ломбардии - области, которая сильнее других пострадала от эпидемии.
Российская газета вчера в 21:50
Общество
В Москве зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса
В Москве за сутки умер 41 пациент с COVID-19, сообщил в пятницу, 24 апреля, оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
Известия вчера в 18:16
Армия и оружие
Российский танк Т-90 доказал свою надежность в ходе войны в Сирии
Российские основные боевые танки Т-90 продолжают показывать свою эффективность высокие характеристики надежности в Сирии.
Военное дело 02:49
Армия и оружие
Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба
В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Военное обозрение вчера в 06:54
Общество
Депутат Госдумы Новиков подтвердил заражение коронавирусом
Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков подтвердил, что заразился новым типом коронавируса.
Известия 11:41
Общество
Онищенко считает преждевременным разрешать прогулки на свежем воздухе
Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что пожилым стоит разрешить гулять по очереди во дворе и около дома, составление списков с очередностью прогулок могли бы взять на себя старшие по подъездам и управляющие компании.
РИА Новости 10:09
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Здоровье
В Петербурге скончался врач после заражения коронавирусом
Врач Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга скончался после инфицирования коронавирусом.
RuNews24.ru 04:23
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Наука
Палеонтологами найдены останки позвонков древней акулы
Международная команда палеонтологов изучила части позвоночного столба древней акулы, которую нашли в Испании.
МедиаПоток 09:35
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 23 апреля в 03:56
Наука
Создана «электронная» кожа, которая может заряжаться от пота
Planet Today вчера в 04:44
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Музыка
Хор из Австралии спел песню «На поле танки грохотали»
Мужской хор Dustyesky из условиях самоизоляции исполнил известную советскую песню «На поле танки грохотали».
Время Н вчера в 09:56
Происшествия
В Солнечном водитель «Нивы» во время погони врезался в машину ДПС
В пос. Солнечном Саратова 25 апреля полицейские во время погони задержали нарушителя ПДД. О происшествии сообщает Госавтоинспекция.
Регион 64 02:40
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
В Твери восемь суворовцев заразились коронавирусом
RT на русском 11:31
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года» после скандала
Журнал Glamour лишил блогера и телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года" после слов о домашнем насилии.
РИА Новости 10:50
Происшествия
Экс-мэр Пятигорска задержан по делу о превышении полномочий
В отношении бывшего главы Пятигорска Льва Травнева завели уголовное дело. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
Life.ru 11:22
Общество
Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него.
Вести.Ru 08:47
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
Армия и оружие
Российские Су-27 сопроводили бельгийский F-16
Летчики установили, что к российской границе летит F-16 ВВС Бельгии и взяли его на сопровождение.
Вести.Ru 10:25
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34