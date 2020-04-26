Алексей Кудрин глава Счетной палаты предлагает на время пандемии ввести продовольственные выплаты или же выдавать продовольственные наборы населению.

Общество В России число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч За сутки в России коронавирусом в России заразились еще 6 361 человек. Общее число случаев инфекции в стране выросло до 80 949.

Общество В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин. 579

Политика Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году. 380

Экономика ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров. 63

Общество Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение и заявила, что стране удастся его избежать, если продолжить соблюдать режим самоизоляции в майские праздники. 1K

Общество Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». 314

Финансы Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.

Общество Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий. 1,2K

Интернет Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10 Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска. 8

Общество Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы». 107

Общество У берегов США зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки. 38