Коронавирус
Южный ФедеральныйКудрин предложил выплачивать населению продовольственные выплаты
Алексей Кудрин глава Счетной палаты предлагает на время пандемии ввести продовольственные выплаты или же выдавать продовольственные наборы населению.
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Кудрин предложил ввести в России продовольственные выплаты россиянам при коронавирусе
Комсомольская правда25 апреля в 07:06
Глава Счетной палаты РФ предложил оказать бедным продовольственную помощь
ИА Красная Веснавчера в 03:17
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Политика
Песков опроверг нахождение Путина в Сибири или на Валдае
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи, что Владимир Путин якобы находится на Валдае или в Сибири.
News.ru 03:22
Общество
В России число заразившихся коронавирусом превысило 80 тысяч
За сутки в России коронавирусом в России заразились еще 6 361 человек. Общее число случаев инфекции в стране выросло до 80 949.
Телеканал RTVI вчера в 05:01
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Общество
В Пензенской области обновлена карта заражения коронавирусом
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила, где проживают новые заболевшие.
1pnz.ru 03:34
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Политика
СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы
В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы вчера в 15:02
Экономика
ФНС запустит сервис для выплаты субсидий малому бизнесу на сотрудников
С 1 мая Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустит специальный сервис для выплаты субсидий малому бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника, сообщил во время онлайн-брифинга о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в условиях коронавируса глава ФНС Даниил Егоров.
Российская газета 24 апреля в 06:46
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение и заявила, что стране удастся его избежать, если продолжить соблюдать режим самоизоляции в майские праздники.
АТВмедиа вчера в 10:15
Общество
В Уфе приземлились самолеты из Дубая и Гоа с российскими туристами
Общественная электронная газета вчера в 23:18
Общество
Запуск фонтанов в Москве отложили из-за коронавируса
Агентство Москва 01:23
Общество
Песков прокомментировал ужесточение режима самоизоляции в Москве
Московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Москва 24 03:27
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Общество
В Гидрометцентре от 2020 года ждут рекордной жары
Москва, 27 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Текущий 2020 год войдет в пятёрку самых жарких лет с вероятностью 99%.
REGNUM 02:04
Политика
Лавров заявил о саботаже Украиной договоренностей по Донбассу
Киев мешает реализации политической части договоренностей, достигнутых «нормандской четверкой» в Париже в декабре прошлого года.
Известия 25 апреля в 09:28
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.
Интерфакс 03:32
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Интернет
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10
Microsoft добавила новую рекламу в Windows 10. Теперь компания продвигает браузер Microsoft Edge через поле поиска.
Ferra вчера в 13:29
Общество
Министр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Коммерсантъ вчера в 22:37
Общество
У берегов США зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
Трейдерам приходится арендовать танкеры, чтобы хранить сырье там. Похожая ситуация наблюдается у берегов Мальты и Южной Африки.
РИА Новости 03:45
Здоровье
Еще четыре новых случая коронавируса выявили в Амурской области
17 апреля в Амурской области выявлено два новых случая коронавируса, они эпидемиологические связаны с больными COVID-2019, выявленными 16 апреля.
Телепорт 02:37
Общество
В Новосибирской области введут масочный режим
В Новосибирской области вводят обязательный масочный режим.
Вести Новосибирск 01:04
Экономика
Численность безработных в России может вырасти в шесть раз
Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
Общество
В Москве еще 349 пациентов вылечились от коронавируса
РИА Новости 02:30
Происшествия
В Прикамье скончались еще 2 пациента с коронавирусом
В Пермском крае общее количество скончавшихся от коронавируса достигло 6. Накануне были зафиксированы 2 летальных исхода.
Местное время (г. Пермь) 02:54
Гаджеты
В сети показали «уникальный дизайн» нового смартфона от Realme
Профиль вчера в 04:01