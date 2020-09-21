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Кудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией

Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новостивчера в 05:51
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Газета.Ru

Кудрин рассказал, как избежать повышения налогов в России

Газета.Ruвчера в 09:29
РБК

Кудрин назвал способ не повышать налоги

РБКвчера в 07:28
ПРАЙМ

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

ПРАЙМвчера в 05:22
ТАСС

Кудрин заявил, что приватизация могла бы позволить не повышать налоги

ТАССвчера в 06:33
Интерфакс

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Интерфаксвчера в 05:57
News.ru

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

News.ruвчера в 05:38
Коммерсантъ

Кудрин предположил, что избежать повышения налогов можно приватизацией

Коммерсантъвчера в 06:37

В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности

Обновлено в 06:30 Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
BFM.ruвчера в 16:38

Россиян предупредили об опасности хранения пенсий на банковских картах

Пенсионеру, получающему страховую пенсию, могут приостановить выплаты, если он в течение полугода не снимает деньги с банковской карты, рассказал агентству "Прайм" аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
РИА Новости22:06
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В Барнауле возбудили уголовное дело после смерти семьи в ДТП

Следователь отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ СУ УМВД России по Барнаулу возбудил уголовное дело по ст. 264 УК РФ – нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Аргументы и Факты - Алтайвчера в 03:43
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАССвчера в 03:54
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СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве.
Ведомостивчера в 13:12
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Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным

Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru19:43
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Мебельные салоны в многоквартирном жилье оказались под запретом

Мебельные салоны в многоквартирном жилье оказались под запретом Вооружившись поддержкой Минпромторга, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) пытается отменить наложенный МЧС запрет на размещение в многоквартирных жилых домах мебельных магазинов.
Коммерсантъ17:42
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Стало известно об изменениях в ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова в беседе с «Парламентской газетой» в понедельник, 21 сентября, рассказала об изменениях в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) и Основном государственном экзамене (ОГЭ).
Известия17:58
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