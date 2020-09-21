У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил увеличить темп продажи госимущества. Это мера, по его мнению, могла отложить повышение некоторых налогов. С таким предложением Кудрин выступил на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

Здоровье Со всех корон: ковидные места в больницах заполнены на 81% Коечный фонд в больницах страны, выделенный под зараженных коронавирусом, загружен на 81,3%. Об этом «Известиям» сообщили в Минздраве.

Политика Зеленский обвинил Россию в разделении сфер влияния в мире Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире. 41

Происшествия СК проверит Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил управлению СК по Москве провести доследственную проверку бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева на предмет мошенничества с квартирой в Москве. 242

Политика Украинская делегация попыталась угостить российскую шоколадом Украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) попыталась угостить российскую шоколадом на переговорах. 29

Автоспорт Петров: возможно, Квяту мешают какие-то внутренние факторы, о которых мы не знаем Ты имеешь право высказаться в своих соцсетях или дать интервью, можешь создать какое-то общественное движение, обращаться к правительству — впрочем, я думаю, что то же правительство США и так в курсе этих проблем и не оставляет их без внимания.

Происшествия СБУ нашла пачки денег в холодильнике у менеджера Укрзализныци "Отдельных руководителей АО «Укрзализныця» на организации менеджеры УЗ искусственно создали для одесского филиала заведомо невыгодные условия для курсирования регулярных контейнерных поездов", — говорится в сообщении.

Технологии Минцифры предложило запретить протоколы для обхода блокировок Минцифры предложило внести поправки в закон «Об информации», которые запретят использование в российском интернете протоколов TLS 1.3, ESNI, DoH (DNS поверх HTTPS), DoT (DNS поверх TLS). 217

Общество В Крыму 29 населенных пунктов переведены на подвоз воды Симферополь, 21 сентября 2020, 11:15 — REGNUM 29 населенных пунктов в Республике Крым переведены на почасовую подачу и подвоз воды, по данным на 21 сентября, об этом сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на заседании оперштаба по вопросам водоснабжения. 32

Происшествия В Нью-Йорке задержан полицейский по обвинению в сотрудничестве с КНР В США по обвинению в сотрудничестве и передаче закрытой информации дипломатам генконсульства Китая задержан полицейский из Нью-Йорка.

Футбол Эль-Каддури: игровой тонус может стать преимуществом «Краснодара» в ЛЧ Футболисты "Краснодара" провели больше матчей в текущем сезоне, чем ПАОК, поэтому могут находиться в лучшей форме перед первой встречей в рамках квалификации Лиги чемпионов, считает полузащитник греческого клуба Омар Эль-Каддури.

Политика Видеообращение Путина для Генассамблеи ООН направили в Нью-Йорк Видеообращение президента России Владимира Путина для Генассамблеи ООН уже направлено в Нью-Йорк, оно будет обнародовано во вторник после 18:00 мск, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 244

Энергетика В России снижаются цены на автомобильное топливо За прошедшую неделю оптовые и биржевые цены на автомобильное топливо снизились на 2–3% — впервые с конца апреля нынешнего года.

Хоккей Хеллебайк получил приз лучшему голкиперу регулярного чемпионата НХЛ Американский вратарь "Виннипега" Коннор Хеллебайк стал обладателем приза "Везина Трофи", который вручается лучшему голкиперу регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Авто Как самостоятельно определить, что фары автомобиля пора регулировать? Если же фары будут не отрегулированы у встречной машины, то это приведёт к ослеплению.