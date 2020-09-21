Экономика
ВедомостиКудрин предложил заменить повышение налогов приватизацией
Продажа активов, которые принадлежат государству, может избавить правительство от необходимости повышения некоторых налогов, заявил глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Читать в источнике
Оценить899
с чего всё началось
У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.РИА Новости05:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7417 источников, обновлено в 20:36, Ашберн
Общество
Gazeta Wyborcza (Польша): грядет ли вторая волна трудовой миграции из Белоруссии? (Gazeta Wyborcza)
Дело было в Гродно вечером 12 августа. Алена Танкевич, возвращаясь домой, решила зайти в супермаркет за покупками.
ИноСМИ 17:48
Происшествия
В Иркутске после землетрясения ввели режим повышенной готовности
Городские власти Иркутска объявили режим повышенной готовности после подземных толчков в ночь на вторник (вечером в понедельник по Москве), сообщает ТАСС со ссылкой на горадминистрацию.
BFM.ru 16:38
Общество
Немецкие юристы: Германия не может расследовать инцидент с Навальным
Немецкое издание Suddeutsche Zeitung сообщает со ссылкой на источники в следственных кругах, что Германия не может начать уголовное расследование произошедшего с Алексеем Навальным и предъявить какие-либо обвинения, поскольку инцидент произошел не на территории ФРГ.
Вести.Ru 19:43
Политика
США ввели санкции против Мадуро за сотрудничество с Ираном
Госсекретарь США Майк Помпео 21 сентября объявил, что США вводят новые санкции против стран или организаций, которые сотрудничают с Ираном по вопросу поставок вооружений.
РБК 13:22
Политика
Путин поручил организовать в Росгвардии военно-политическую работу
Президент Владимир Путин подписал указ об организации в Росгвардии военно-политической работы, документ опубликован на портале правовых актов.
ЗакC.Ру 13:29
Общество
В МВД Белоруссии опровергли информацию об утечке кадров из ведомства
В ведомстве заявили, что располагают технологиями, которые помогут привлечь виновных в утечке к ответственности.
Аргументы и Факты 15:54
Энергетика
Россия увеличит транзит газа через Украину
Россия захотела увеличить транзит газа через Украину и заказала дополнительные мощности для прокачки топлива в октябре 2020 года.
Lenta.ru 13:46
Общество
Сбербанк решил отказаться от слова «банк» в логотипе
Группа Сбербанк решила отказаться от слова «банк» в новом логотипе, который будет представлен 24 сентября.
Известия 17:04
Игры
Microsoft купит владельца разработчика игр Bethesda за $7,5 млрд
Microsoft Corp. покупает ZeniMax Media, которой в том числе принадлежит известный разработчик компьютерных игр Bethesda Softworks, за $7,5 млрд.
Интерфакс 11:07
Шоу-бизнес
Звезда «Друзей» потушила пожар на сцене премии «Эмми»
Во время вручения награды за лучшую женскую роль в комедийном сериале звезда "Друзей" Дженнифер Энистон потушила небольшой пожар на сцене.
Daily Storm 03:16
Армия и оружие
В МИД России заявили о прогрессе в переговорах с США по СНВ-3
Определенный прогресс наметился в переговорах с США о переоборудовании пусковых установок американских баллистических ракет подводных лодок Trident II, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Взгляд.ру 19:52
Политика
Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай
Спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли обсудил с партнёрами по НАТО Россию и Китай.
RT на русском 19:43
Финансы
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 8 сентября
Курс доллара растет на 0,46% — до ₽ 76, 1. Американская валюта поднялась выше ₽ 76 впервые с 9 сентября.
РБК 04:31
Футбол
Ракитич признался, что никогда не дружил с Месси и Суаресом
Metaratings 04:40
Политика
В Донбассе задержаны планировавшие похищение итальянца украинцы
В ЛНР задержаны два украинца, намеревавшихся похитить итальянца Андреа Пальмери, который координировал работу Итальянского центра в республике, сообщили в МВД Луганской народной республики.
Взгляд.ру 12:08
Общество
Операторам предлагают строить сети 5G на оборудовании, которого нет
Госкомиссия по радиочастотам составила проект, согласно которому операторы смогут строить сотовые сети нового поколения только на отечественном оборудовании, внесенном в Единый реестр российской электронной продукции.
IT-World 07:49
Общество
Разработчик препарата от COVID-19 обосновал его высокую стоимость
Высокая стоимость лекарства от коронавирусной инфекции для амбулаторного лечения «Арепливир» объясняется тем, что препарат cпасает жизней людей.
Дума ТВ 08:19
Общество
Суд в США временно отменил запрет Трампа на WeChat
Пользователи WeChat обжалуют указ Трампа о запрете сервиса Судья Лорел Билер обосновала решение тем, что истцы - пользователи приложения предоставили доказательства нарушения своих прав и Первой поправки к Конституции США указом Трампа.
Право.ру 03:09
Шоу-бизнес
Елена Темникова показала кота за 1 млн рублей
Елена Темникова показала фанатам кота породы саванна стоимостью около 1 млн рублей.
Дни24 15:00
Общество
Первым заместителем мэра Благовещенска стал Игорь Берлинский
Первым заместителем мэра назначен Игорь Берлинский, ранее работавший заместителем мэра. Игорь Берлинский коренной благовещенец.
Телепорт 20:06
Происшествия
Двое фигурантов дела о разливе топлива в Норильске отпущены из СИЗО
Норильский городской суд выпустил из СИЗО двух фигурантов дела о разливе топлива — директора ТЭЦ-3 Павла Смирнова и главного инженера Алексея Степанова.
RT на русском 10:52
Шоу-бизнес
Галкин опубликовал видео с 71-летней Пугачевой в страстном образе
Недавно Максим Галкин опубликовал в своем аккаунте в Instagram видеоролик со своей супругой Аллой Пугачевой.
CT news 06:12
Общество
Осужденный на 8 лет Ефремов повидался с женой в СИЗО
Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов рассказал, что был очень рад увидеться с женой в СИЗО, сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович.
Известия 08:00
Здоровье
Надзорная служба потребовала от властей вернуть ограничения в Самарскую область
Территориальное управление Роспотребнадзора в письме официально потребовало вернуть Самарскую область на второй этап снятия ограничений.
КТВ-Луч 15:16