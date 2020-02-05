Экономика
Взгляд.руКудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
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Общество
Неизвестные выставили на продажу данные 1,2 млн клиентов микрозаймов
В объявлении говорится, что покупатель может оценить базу по «пробнику», который содержит около 800 записей с указанием полного имени, номера телефона, адреса электронной почты, даты рождения и паспортных данных россиян.
Общество
«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт
В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Политика
Bloomberg: США задумались о выходе из соглашения ВТО по госзакупкам
Издание отмечает, что выход из соглашения может создать панику на рынке, так как это ограничит доступ иностранных компаний к рынку США на $837 млрд.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Технологии
В Балаклаве обнаружили арсенал с оружием XV века
"Найденный арсенал дает ответы на многие вопросы, связанные с историей генуэзских крепостей в Крыму", — сообщили эксперты.
Происшествия
Коронавирус обнаружили у 10 человек на круизном лайнере в Японии
Врачи обнаружили коронавирус у 10 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Волгоградский астролог дала прогноз на 4 февраля для знаков зодиака
Что скрывают зодиакальные знаки, рассказали астрологи Отношения Раков со второй половинкой могут выйти на новый уровень.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Футбол
Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Футбол
«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти
Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Экономика
России предрекли рост цен на жилье
В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Политика
Трамп встретится с Гуайдо в Белом доме
Президент США Дональд Трамп примет Хуана Гуайдо у себя в Овальном кабинете.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Политика
Путин остановил кортеж и пожал руки жителям Череповца
Президент России Владимир Путин остановил кортеж во время проезда по Череповцу.
Космос
«Даурия Аэроспейс» приняла решение о самобанкротстве
Ранее, 30 декабря 2019 года, «Даурия» уже заявляла о намерении объявить самобанкротство, и именно задолженность перед «Роскосмосом» была названа основной причиной этого решения, CNews.
Происшествия
Под Красноярском в массовой аварии столкнулись более 10 автомобилей
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Артист Евгений Петросян озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Политика
Лавров прибыл на Кубу в рамках турне по странам Латинской Америки
Куба — первая страна, которую посетит Лавров в рамках турне по странам Латинской Америки.
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.
Футбол
В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022
В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Политика
Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ
Украинское ракетное предприятие "Южмаш", которое занимается сборкой топливных баков для американских ракет Antares, подтвердило, что приобретает алюминий для их изготовления в России.
Происшествия
Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым
Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
Политика
Второй этап конкурса на пост главы Барнаула пройдет 6 февраля
В четверг, 6 февраля, состоится очередной этап конкурса по замещению главы Барнаула.