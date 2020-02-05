с чего всё началось

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.

Общество Неизвестные выставили на продажу данные 1,2 млн клиентов микрозаймов В объявлении говорится, что покупатель может оценить базу по «пробнику», который содержит около 800 записей с указанием полного имени, номера телефона, адреса электронной почты, даты рождения и паспортных данных россиян.

Общество «Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Футбол «Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.

Экономика России предрекли рост цен на жилье В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.

Космос «Даурия Аэроспейс» приняла решение о самобанкротстве Ранее, 30 декабря 2019 года, «Даурия» уже заявляла о намерении объявить самобанкротство, и именно задолженность перед «Роскосмосом» была названа основной причиной этого решения, CNews.

Культура Умер американский актёр Кирк Дуглас Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.

Футбол В WADA прокомментировали новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022 В пресс-службе ФИФА, отвечая на вопрос РИА Новости, отметили, что федерация находится на связи с WADA и не располагает какой-то новой информацией об участии сборной России в ЧМ-2022 по сравнению с той, что была в декабре.

Политика Сенат США провалил импичмент Трампа Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.

Политика Украинский завод назвал безысходностью закупки алюминия в РФ Украинское ракетное предприятие "Южмаш", которое занимается сборкой топливных баков для американских ракет Antares, подтвердило, что приобретает алюминий для их изготовления в России.