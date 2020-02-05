с чего всё началось

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.

Армия и оружие Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ» Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.

Экономика ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.

Политика Путин заявил о приближении человечества к опасной черте Человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.

Общество Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня «Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

Футбол Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022 Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Шоу-бизнес Милла Йовович показала фото новорожденной дочери Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.