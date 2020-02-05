Экономика
Взгляд.руКудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
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Общество
Фотомонтаж с Киану Ривзом напечатали в украинском учебнике истории
Политика
Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео стрельбы огнеметных систем «Солнцепек»
Министерство обороны РФ обнародовало видео поражения целей тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Солнцепек" на учениях в Ленинградской области, сообщает телеканал "360".
Политика
Пелоси демонстративно разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе
Энергетика
Минск и Москва в конце недели обсудят поставки нефти и газа
Белоруссия и Россия в конце текущей недели планируют переговоры по поставкам и формированию цен на нефть и газ, сообщил заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко.
Происшествия
Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек
Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
Музыка
Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России
Армия и оружие
Минобороны заключило контракт на создание беспилотника «Альтиус-РУ»
Минобороны РФ заключило контракт с Уральским заводом гражданской авиации (УЗГА) на создание разведывательно-ударного беспилотника «Альтиус-РУ», который может находиться в воздухе больше суток, сообщил в среду, 5 февраля, замглавы военного ведомства Алексей Криворучко.
Происшествия
Посольство оказывает помощь находящимся на лайнере в Японии россиянам
Посольство России в Японии прокомментировало ситуацию с круизным судном Diamond Princess, на котором объявлен карантин из-за обнаружения коронавируса.
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Экономика
ЦБ в 2019 году выявил 237 финансовых пирамид
Банк России в 2019 году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году, когда регулятор выявил 168 таких компаний.
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Политика
Путин заявил о приближении человечества к опасной черте
Человечество приблизилось к опасной черте в связи с региональными конфликтами и разрушением системы контроля над вооружениями, заявил президент России Владимир Путин.
Футбол
Дубль «Ливерпуля» обыграл «Шрусбери Таун» в матче Кубка Англии
«Ливерпуль» выиграл на своем поле у «Шрусбери Таун» 4 февраля в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Армия и оружие
Украина обвинила ДНР в обстреле жилых домов Донецка
Украина обвинила силы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в обстреле жилых домов Донецка.
Общество
Госдума одобрила законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
«Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, дополняющий действующий закон «О днях воинской славы и памятных датах России» и предлагающий проведение общефедеральной минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня», — говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.
Футбол
Катарский телеканал сообщил о недопуске сборной России на ЧМ-2022
Обновлено в 14:56 Известный арабский спортивный телеканал BeIN Sports в своем официальном Twitter-аккаунте сообщил, что якобы Международное антидопинговое агентство (WADA) уведомило Россию о запрете участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Гаджеты
TCL прекратит производство смартфонов BlackBerry
Гарантийная поддержка клиентов BlackBerry будет прекращена 31 августа 2022 года.
Футбол
Бибрас Натхо: «Гончаренко делает в ЦСКА фантастическую работу»
Гончаренко делает фантастическую работу.
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 63,44-63,7 руб.
Политика
Спецпредставитель Макрона заявил о провале курса на изоляцию России
Идея об изоляции России оказалась ложной, заявил спецпредставитель президента Франции Жан-Пьер Шевенман.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
В Москве мужчину арестовали по обвинению в госизмене
В Москве по обвинению в государственной измене арестован россиянин Виктор Королев, сообщил Лефортовский суд.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.