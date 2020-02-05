Экономика
Взгляд.руКудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
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Политика
Лукашенко сообщил о скорой встрече с Путиным
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Авто
Как сильно подорожали автомобили в России в 2019 году
Аналитики подсчитали средние ценники на автомобили, продаваемые в России, выяснив, что в 2019 году быстрее дорожали «легковушки» зарубежных брендов нежели российских.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса
Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.
Футбол
Кокорин может оказаться в «Рубине» или «Балтике»
Футбол
FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022
Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.
Политика
Отказ платить пенсии жителям Донбасса объяснили их пророссийскими настроениями
Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей Донбасса их пророссийскими настроениями.
Политика
Пелоси разорвала текст речи Трампа в конгрессе
Наука
Американские врачи рекомендовали сократить потребление мяса
Специалисты из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке выяснили, что ежедневное употребление красного мяса, птицы и колбасы увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Политика
К законопроекту об изменениях в Конституции поступило 89 поправок
Почти 90 поправок поступило к президентскому законопроекту об изменениях в Конституцию.
Общество
Трехлетняя девочка в Приморье жила в загоне с козой и теленком
Наука
В Томске создали рекордно яркий лазер видимого диапазона
Российские физики из Института сильноточной электроники СО РАН в Томске добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт — это рекорд для источников света видимого диапазона.
Экономика
В 2020 году Центробанк РФ может начать девальвацию рубля – Хазин
Если МВФ даст соответствующую команду, то Банк России сразу же начнет девальвацию рубля, считает экономист Михаил Хазин.
Шоу-бизнес
Слухи о своей беременности подогрела Ольга Бузова
Последнее время в микроблоге Бузовой все чаще стали появляться посты на семейные темы.
Происшествия
Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца
Футбол
Соболев дебютирует в основе «Спартака» в матче с «Локомотивом»
В основе «красно-белых» дебютирует нападающий Александр Соболев, который в предыдущем матче с «Ростовом» не попал в заявку из-за физической неготовности.
Происшествия
Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына
"Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Общество
В Туркмении мужчинам старше 40 запретили красить волосы в черный цвет
В государственных учреждениях и предприятиях одного из районов Туркмении мужчинам старше сорока запретили красить волосы в черный цвет.
Гаджеты
Дорогой Samsung Galaxy 20 Ultra показали на первых фото в Сети
Смартфон выполнен в новом дизайне, а на задней панели имеется большой блок камеры, где модули разместили в два ряда.
Политика
Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию
Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Авто
Названы самые популярные автомобили в 2019 году в городах-миллионниках
В Екатеринбурге самым популярным автомобилем в 2019 году стала LADA Vesta.
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Несмотря на сбой, акции «Яндекса» продолжают расти.
Происшествия
Посольство связалось с россиянами на борту карантинного судна в Японии
Посольство России в Японии остается в контакте с российскими гражданами, которые находятся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", находящегося на карантине из-за угрозы распространения коронавируса, решается вопрос о продлении срока действия их виз, говорится в комментарии дипмиссии.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Здоровье
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
Здоровье
В Челябинске детям с диабетом не выдают тест-полоски для глюкометра
Жители Челябинска жалуются на областной минздрав из-за того, что медики не выдают детям с сахарным диабетом тест-полоски для глюкометра, которые обязаны выделять по закону.
Политика
Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику»
Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику".
Общество
РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства
Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.