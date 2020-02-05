с чего всё началось

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.

Общество Путин призвал наказывать аптеки, завышающие цены из-за коронавируса Владимир Путин на совещании с правительством поручил выявлять аптеки, которые подняли цены на препараты и средства защиты на фоне ситуации с коронавирусом.

Футбол FIFA не подтвердила отстранение России от ЧМ-2022 Международная федерация футбола (FIFA) не подтвердила информацию об отстранении России от чемпионате мира по футболу в Катаре в 2022 году.

Политика Отказ платить пенсии жителям Донбасса объяснили их пророссийскими настроениями Депутат Верховной Рады Украины от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей Донбасса их пророссийскими настроениями.

Наука Американские врачи рекомендовали сократить потребление мяса Специалисты из Медицинской школы Финберга Северо-Западного университета в Чикаго и Корнеллского университета в Нью-Йорке выяснили, что ежедневное употребление красного мяса, птицы и колбасы увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Наука В Томске создали рекордно яркий лазер видимого диапазона Российские физики из Института сильноточной электроники СО РАН в Томске добились генерации импульсов лазерного излучения с мощностью в 40 тераватт — это рекорд для источников света видимого диапазона.

Происшествия Житель Подмосковья убил и выбросил кота из окна на глазах у сына "Полицейскими установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поймал кота, в присутствии своего малолетнего сына убил животное и выбросил со второго этажа многоквартирного дома", – передает ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

Политика Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Происшествия Посольство связалось с россиянами на борту карантинного судна в Японии Посольство России в Японии остается в контакте с российскими гражданами, которые находятся на борту круизного лайнера "Diamond Princess", находящегося на карантине из-за угрозы распространения коронавируса, решается вопрос о продлении срока действия их виз, говорится в комментарии дипмиссии.

Политика Глава МИД Швеции посоветовала России вести «феминистическую политику» Как добавила Линде, непохоже, что Россия после встречи на уровне глав МИД "захочет пойти по стопам Швеции и начать феминистическую внешнюю политику".

Общество РБК: завод «Карат» пригрозил перенести из России часть производства Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.