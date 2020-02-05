Экономика

Взгляд.руВзгляд.руКудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
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"На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в первом квартале почти неизбежна", - написал Кудрин в Twitter
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