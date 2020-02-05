с чего всё началось

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.

Футбол В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022 В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.

Политика В Кремле объяснили цель поправок к Конституции Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Здоровье В Росздравнадзоре опровергли информацию об опасности Кагоцела Как сообщила замглавы Росздравнадзора Валентина Косенок в письме «АиФ», данные автоматизированной информационной системы Росздравнадзора свидетельствуют о том, что с января 2018 года по 9 января нынешнего года сообщений о нежелательных реакциях на препарат, которые бы могли послужить основанием для отмены либо приостановления лицензии, в ведомство не поступало.

Политика Путин заявил о нахождении мира у опасной черты Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.

Общество Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.

Политика РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы 112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.

Политика Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.

Футбол Головин помог Монако обыграть Анже Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.