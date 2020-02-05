Экономика
Взгляд.руКудрин предрек падение выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал неизбежным снижение выручки России от экспорта нефти в первом квартале 2020 года из-за коронавируса.
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Кино
«Холоп» стал самым кассовым фильмом в российской истории
Кино
Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены
Армия и оружие
СК РФ показал фото разыскиваемого за обстрел Горловки полковника ВСУ
Следственный комитет России опубликовал снимок полковника ВСУ, причастного к обстрелу Горловки.
Футбол
В ФИФА не подтвердили информацию о недопуске сборной России к ЧМ-2022
В Международной федерации футбола (ФИФА) не дали подтверждения информации о недопуске сборной России к участию в чемпионате мира (ЧМ) по данному виду спорта в 2022 году в Катаре.
Происшествия
Суд арестовал россиянина по обвинению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина России Виктора Королева по обвинению в государственной измене.
Общество
33-летняя жительница Подмосковья родила 11-го ребенка
Происшествия
В симферопольском водохранилище утонула машина с людьми
На дне симферопольского водохранилища обнаружен автомобиль с погибшей женщиной.
Политика
В Кремле объяснили цель поправок к Конституции
Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Подравшегося с росгвардейцем боксера арестовали
Здоровье
В Росздравнадзоре опровергли информацию об опасности Кагоцела
Как сообщила замглавы Росздравнадзора Валентина Косенок в письме «АиФ», данные автоматизированной информационной системы Росздравнадзора свидетельствуют о том, что с января 2018 года по 9 января нынешнего года сообщений о нежелательных реакциях на препарат, которые бы могли послужить основанием для отмены либо приостановления лицензии, в ведомство не поступало.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандальный эфир с ее дочерью
Ведущая передачи "Звезды сошлись" Лера Кудрявцева извинилась перед певицей Любовью Успенской за эфир, посвященный ее дочери.
Армия и оружие
Новый танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел все государственные испытания, сообщил представитель концерна «Уралвагонзавода» РИА Новости.
Шоу-бизнес
Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России
Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России.
Политика
Путин заявил о нахождении мира у опасной черты
Российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств заявил, что мир находится у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и опасности терроризма, передает ТАСС.
Общество
Второй самолет доставил в Тюменскую область 64 эвакуированных из Уханя
В тюменском аэропорту Рощино приземлился второй самолет с 64 россиянами и другими гражданами, эвакуированными из Китая в связи с эпидемией коронавируса 2019-nCoV, сообщает Минобороны.
Культура
Ксения Собчак станет ведущей ток-шоу на Первом канале
«На роль ведущих в шоу приглашены Ксения Собчак и Александр Гордон, которые будут сменять друг друга», — говорится в опубликованном сообщении.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтон Кэпиталз»
Александр Овечкин оформил один из самых быстрых хет-триков в истории и принес "Вашингтон Кэпиталз" волевую победу над "Лос-Анджелес Кингз".
Политика
РФ пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня Победы
112.ua Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не направляла приглашение польскому руководству на торжества в честь юбилея Победы 9 мая в Москве.
Происшествия
Избивавший ребенка в Москве отчим извинился
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Технологии
Археологи нашли оружейный арсенал в генуэзской крепости в Балаклаве
В одной из башен генуэзской крепости Чембало в Балаклаве археологи обнаружили средневековый оружейный инвентарь.
Происшествия
Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы
Известный турецкий актер Аднан Коч приговорен к 16 годам и восьми месяцам тюрьмы.
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Политика
Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
Авто
Hyundai готовит обновление Solaris и Creta для России
Футбол
Головин помог Монако обыграть Анже
Монако в рамках матча 23-го тура французской Лиги 1 минимально обыграл Анже 1:0. Единственный мяч во встрече провел форвард монегасков Стефан Йоветич.
Общество
«Карат» не планирует переносить часть производства в Белоруссию
Гендиректор «Карата» Евгений Гребнев заявил, что завод (производит плавленые сырки «Дружба» и «Янтарь») не планирует переносить часть производства из России в Белоруссию в случае введения обязательной маркировки молочных продуктов.
Игры