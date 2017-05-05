МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством - около 1,5% или даже меньше. На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими.

«На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%», — сказал Кудрин, отметив, что пока темпы роста ВВП России остаются низкими. Глава Счетной палаты также считает, что по итогам 2019 года рост ВВП составит не более 1%.

Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2020 году

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