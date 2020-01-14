Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году рост ВВП страны составит около 1,5%, что ниже официального прогноза Минэкономразвития, который составляет 1,7%.

Кудрин предсказал рост ВВП России на 2020 год

Происшествия Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.

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