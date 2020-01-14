Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКудрин предсказал рост ВВП России на 2020 год

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году рост ВВП страны составит около 1,5%, что ниже официального прогноза Минэкономразвития, который составляет 1,7%.
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Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2020 году

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Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
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