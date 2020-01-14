Экономика
Московский КомсомолецКудрин предсказал рост ВВП России на 2020 год
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что в 2020 году рост ВВП страны составит около 1,5%, что ниже официального прогноза Минэкономразвития, который составляет 1,7%.
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Общество
Кудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Общество
Яна Рудковская обвинила Илью Авербуха в нарушении авторских прав
Проще говоря, обвинения касаются нарушения авторских прав, поскольку в одной из постановок Авербуха прозвучал трек Билана под названием «Держи».
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Общество
Послание Путина покажут на уличных экранах в столице
Отмечается, что для "информационной поддержки" послания будут использованы экраны, которые расположены на фасаде Центрального телеграфа, гостиницы "Космос", дома № 28 на Новом Арбате, а также здании "Дома книги", кинотеатра "Октябрь" и ТЦ "Ереван-Плаза".
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Происшествия
ФСБ считает, что у проректора Петербургского университета гражданской авиации Далингера хромает логика
По информации «Фонтанки», после праздников в Следственный комитет на транспорте по Северо-Западу из регионального Управления ФСБ поступил материал в отношении проректора СПбГУ гражданской авиации Якова Далингера.
Общество
Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома»
Ирек Миннахметов руководил компанией с 2015 года.
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала откровенное фото без бюстгальтера
Открывшееся декольте однозначно указывает, что в момент съемки на олимпийской чемпионке не было бюстгальтера.
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка суррогатной матери в Одинцово
Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка суррогатной матери и торговли детьми в городском округе Одинцово, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.
Наука
Пожар в Нотр-Даме позволит изучить прошлое
Кто-то изучает историю Нотр-Дам, другие занимаются исследованием последствий пожара для окружающей среды (крыша собора была покрыта ядовитым свинцом), а некоторые собираются заглянуть на 800 лет назад и узнать, каков был климат в Европе во время строительства собора.
Космос
Выйти за рамки: почему психологически мы не готовы покинуть нашу планету
Как пишет в статье для издания Fast Company журналист Джаред Линдзон, самый большой барьер для этого — в наших головах.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Квинси стал рэпером
Культура
Путин поздравил композитора Максима Дунаевского с юбилеем
Экономика
Минпромторг предложил снизить долю отечественных лекарств на рынке
Минпромторг РФ предлагает снизить долю отечественных лекарств на российским рынке.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Технологии
Microsoft прекратил поддержку Windows 7
Десять лет "семерка" оставалась одной из самых популярных операционных систем.
Общество
Роскачество представило рекомендации по выбору тушенки
Роскачество опубликовало рекоммендации по выбору тушенки.
Общество
В Boeing назвали идиотами сотрудников Lion Air, просивших об обучении
В Boeing назвали идиотами сотрудников индонезийской компании Lion Air, которые просили о переобучении пилотов на новом самолете.
Здоровье
В Красноярске открыли первое паллиативное отделение для детей
15 января открылось первое в Красноярске и крае детское паллиативное отделение.
Происшествия
Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии
Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в отделение травматологии, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Белоруссия направила Казахстану запрос на поставку нефти, сообщил журналистам глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев.
Гаджеты
Apple случайно сломала наушники AirPods Pro обновлением
Apple обновлением прошивки случайно сломала наушники AirPods Pro.
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Политика
В МИДе Израиля объяснили ситуацию с недопуском россиян в страну
Недопуск российских туристов на территорию Израиля связан с тем, что россияне часто остаются в стране незаконно.