Экономика
Взгляд.руКудрин предсказал влияние нацпроектов на рост ВВП России
«По оценке разных институтов, исполнение нацпроектов добавляет к экономическому росту от 0,1 до 0,6 п. п. к ВВП», – сказал Кудрин, передает ТАСС. Он добавил, что рост ВВП в 2019 году не превысит 1%.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:23, Вашингтон
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Слово и Дело 03:24
Политика
Артамонов вступил в должность главы Липецкой области
"Вступая в должность главы администрации Липецкой области, клянусь: верно служить населению области, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности главы администрации области, соблюдать конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, устав Липецкой области и законы области", - сказал на присяге Артамонов.
РИА Новости 03:52
Политика
Пушилин заявил о желании ДНР войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости вчера в 08:07
Происшествия
СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Авто
На смену Mitsubishi Pajero придет новая модель
Предполагалось, что у Mitsubishi Pajero появится прямой преемник, но оказалось, что ему на смену придет новая модель.
Tvoe-avto.com 10 сентября в 06:42
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru вчера в 09:21
Происшествия
В Туле повредили маршрутку самого веселого водителя города
Полиция Тулы проверяет заявление о повреждении лобового стекла и фары городского маршрутного такси, которым управляет известный в городе водитель Владимир Синяков, местные СМИ полагают, что микроавтобус был обстрелян из пневматики.
РИА Новости 08:51
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия 11 сентября в 19:55
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Наука
Ученые объяснили выживание комодских драконов
Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Global Ecology and Conservation, разобрались в почти чудесной истории их выживания.
Naked Science 09 сентября в 08:02
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37
Экономика
Греф заявил о неверии в экономический прорыв благодаря нацпроектам
Ключевой проблемой российской экономики остается неэффективное управление. Устаревшими инструментами не добиться экономического роста.
РБК 04:35
Политика
В России не отменят восьмичасовой рабочий день
Депутаты заявили, что в рамках отмены нормативных правовых актов Советского Союза не планируется отмена восьмичасовой рабочей смены.
Деловое.ТВ 02:34
Авто
Land Rover представил новый Defender
Land Rover Defender нового поколения показали на автосалоне во Франкфурте.
OAnews 10 сентября в 09:46
Политика
Дипломат США сравнил общение Путина с Зеленским и Порошенко
"Президент Путин ответил на три звонка от президента Зеленского, и не думаю, что он ответил на так много звонков от президента Петра Порошенко", - полагает американский дипломат.
Газета.Ru 07:27
Происшествия
Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе
Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.
REGNUM 03:52
Политика
Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана
Как пишет «Федеральное агентство новостей», Министерство обороны Украины организовало пресс-конференцию, на которой моряки рассказали о событиях ноября 2018 года, когда украинские корабли незаконно пересекли акваторию России в Керченском проливе.
ForPost 07:39
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Происшествия
На петербургского генерала Абакумова завели уголовное дело
Дело заведено по части третьей статьи 327 уголовного кодекса, а именно — «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».
78.ru 09:16
Гаджеты
Специалисты превратили Radeon RX 5700 в RX 5700ХТ
Специалисты сайта wccftech взяли прошивку vBIOS от видеокарты RX 5700ХТ и установили её на простую RX 5700.
Игромания.ру вчера в 14:46
Политика
Регулятор ФРГ пригрозил «Газпрому» штрафом из-за OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили о намерении оштрафовать российскую компанию «Газпром», если она нарушит решение суда ЕС по газопроводу OPAL.
RT на русском 07:10
Политика
Зеленский заявил, что против миротворцев в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии", сделав перед западными политиками и дипломатами ряд важных заявлений по проблеме Донбасса и российско-украинским отношениям.
Накануне.Ru 05:11
Энергетика
Литва впервые закупит крупную партию СПГ у России
Литва впервые закупит у России крупную партию сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Газета.Ru 04:41
Кино
В сети появилось видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту
На YouTube-канале Disney появилось видео, где актриса Анджелина Джоли предстаёт в образе Малифисенты.
Ореанда-Новости вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа
Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.
Gazeta.SPb вчера в 14:36
Армия и оружие
Минобороны Украины сообщило о двух раненых в Донбассе
Двое украинских военных получили ранения в перестрелке с защитниками Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
ИА Новороссия 08:33
Происшествия
К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России
Lenta.ru вчера в 01:42
Здоровье
Роспотребнадзор не поддержал возвращение пива на стадионы
В Роспотребнадзоре не поддержали инициативу о возобновлении продаж пива на спортивных объектах.
Москва 24 06:44