Экономика
Взгляд.руКудрин предсказал влияние нацпроектов на рост ВВП России
«По оценке разных институтов, исполнение нацпроектов добавляет к экономическому росту от 0,1 до 0,6 п. п. к ВВП», – сказал Кудрин, передает ТАСС. Он добавил, что рост ВВП в 2019 году не превысит 1%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 06:21, Вашингтон
Общество
Сегодня Вячеслав Володин в Саратове встретится с обманутыми дольщиками
АиФ Саратов вчера в 09:15
Происшествия
Пьяный советник губернатора посадил сына за руль
В Интернете распространяется видеозапись, которую приписывают Алексею Филимонову, известному члену совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.
Блокнот.ру вчера в 09:32
Происшествия
Алтайские землетрясения ощутили в Бийске и Белокурихе
Лёгкое землетрясение сегодня, 13 сентября, почувствовали в Бийске и Белокурихе.
REGNUM 03:52
Шоу-бизнес
У Заворотнюк начался отек мозга
У российской актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга на фоне тяжелой болезни.
Lenta.ru 05:34
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Здоровье
Ученые рассказали, чем «запивать» еду, чтобы спастись от рака
Российская газета 11 сентября в 00:10
Кино
HBO посвятит второй приквел «Игры престолов» дому Таргариенов
Канал HBO определился со вторым спин-оффом сериала "Игра престолов" – его посвятят династии Таргариенов, а съемки пилота начнутся в ближайшее время, пишет портал Deadline.
Москва 24 06:08
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика
Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз
Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.
REGNUM 04:48
Политика
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов приехали в ЗАГС на катафалке
Телеведущая Ксения Собчак и театральный режиссер Константин Богомолов приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке.
Lenta.ru 04:59
Экономика
«Коммерсант» узнал о планах ВЭБ по модернизации городского транспорта
Правительство обсуждает программу масштабного обновления городского транспорта, предложенную ВЭБ.РФ.
Известия 02:05
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Гаджеты
Названа дата международного релиза Redmi Note 8 Pro
На китайском рынке продажи смартфона Redmi Note 8 стартуют 17 сентября и это официальная дата.
Astera вчера в 12:17
Армия и оружие
СК назвал имя командира бригады ВСУ, обстрелявшей ДНР 8 сентября
Следственный комитет России установил личность командира бригады ВСУ, которая обстреляла село в ДНР 8 сентября.
РЕН ТВ 06:10
Происшествия
Следствие обвинило экс-владельца «Югры» Хотина в хищении ₽290 млрд
Ранее Хотину и еще двоим обвиняемым, экс-президенту «Югры» Алексею Нефедову и бывшему председателю правления банка Дмитрию Шиляеву, вменялась растрата 7,5 млрд руб.
РБК 05:12
Технологии
Российский рекорд: МегаФон провел замеры скорости 5G на смартфоне
Рекордная отметка была достигнута с использованием базовой станции Nokia AirScale, смартфонов Sony с чипсетом Qualcomm® Snapdragon™. В ходе эксперимента проводилась передача данных и пакетных соединений, загрузка файлов, голосовые и видеозвонки.
Мангазея 05:10
Происшествия
Житель Чехова купил хлеб с губкой для мытья посуды внутри
Житель города Чехова купил в сетевом магазине хлеб, внутри которого оказалась губка для мытья посуды.
РБК 04:35
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Гаджеты
ПК-корпус Phanteks Eclipse P360X с подсветкой обойдётся в $70
Компания Phanteks расширила ассортимент компьютерных корпусов, анонсировав модель Eclipse P360X, на базе которой можно создать настольную систему игрового класса.
3DNews 05:06
Наука
В Гарварде вручили Шнобелевскую премию
В Театре Сандерса при Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии (Ig Nobel Prize) — шуточной награды за самые несуразные достижения в различных областях науки.
RT на русском 04:37
Политика
Сноуден назвал условия для своего возвращения в США
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что мог бы вернуться на родину и предстать там перед судом только в случае объективного и справедливого рассмотрения его дела.
РБК вчера в 22:20
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Футбол
Михалик помогал украинской армии во время выступления за «Локомотив»
Бомбардир.ру вчера в 13:49
Политика
США вернут украденные из России документы
В 2016 году США вернули России 28 документов, которые были украдены из страны более 20 лет назад.
Lenta.ru 05:52
Происшествия
Двухлетняя девочка случайно задушила мать
Вести.Ru вчера в 15:18
Экономика
ЦБ предложил смягчить условия для индивидуальных инвестсчетов
Банк России предложил расширить перечень случаев, когда гражданин может пополнить или раньше времени снять деньги с индивидуального инвестиционного счета (ИИС).
РБК 03:43
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16