Экономика
КомпанияКудрин предупредил о грядущем росте бедности россиян
При текущем уровне нефтяных цен рост российской экономики в 2020 году будет находиться на уровне нуля, а россиян ждет рост уровня бедности. Об этом предупредил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такой прогноз он озвучил на заседании комитета Совета Федерации по бюджету.
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Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.
— Алексей Кудрин, российский политикPravda.Ru 05:44
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