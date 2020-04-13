Экономика
Lenta.ruКудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19. Кудрин объяснил это падением спроса у пострадавших от пандемии компаний, чьи «плохие» долги в скором времени станут проблемой банков.
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Кудрин предупредил о новом ударе по российской экономике из-за коронавируса
Московский Комсомолец13 апреля в 08:08
Кудрин заявил, что российские банки почувствуют кризис в течение трех-шести месяцев
ТАСС13 апреля в 05:06
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 02:12, Ашберн
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости вчера в 13:36
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Транспорт
У всех пассажиров метро Москвы проверяют пропуска
Как передает ТАСС, сотрудники полиции проверяют пропуска у всех пассажиров, например, на станциях «Беломорская» и «Речной вокзал».
Коммерсантъ 01:50
Общество
Главврач больницы в Коммунарке Проценко вылечился от коронавируса
У главврача больницы в Коммунарке диагностировали коронавирус 31 марта.
Газета.Ru 00:56
Гаджеты
IPhone 12 Pro позаимствует дизайн у iPhone 4 и iPad Pro
Ридус 13 апреля в 23:07
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по российскому НПЗ
РИА Новости вчера в 18:42
Здоровье
Рошаль потребовал прекратить «преследование» главврача РКБ в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль потребовал прекратить «преследование» главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе Эльзы Сыртлановой.
Аргументы и Факты - Уфа 00:07
Футбол
Терри о периоде в «Челси»: «Лишь два клуба пытались купить меня – «Ман Сити» и «Хаддерсфилд»
Бывший защитник «Челси» Джон Терри рассказал, какие клубы пытались приобрести его во время выступлений за «синих».
Sports.ru вчера в 18:02
Общество
В Екатеринбург прибыл второй самолет с гуманитарной помощью из Китая
Еще один, второй по счету, самолет с гуманитарным грузом из Китая прибыл в Екатеринбург, доставив средства для борьбы с коронавирусом.
Известия 01:34
Единоборства
Турнир UFC 249 с боем Фергюсона может состояться 9 мая
Нева Спорт 02:05
Транспорт
В ближайшие дни дорожные камеры в Москве не будут штрафовать водителей без пропусков
Пропускной режим заработает в городе с завтрашнего дня.
Эхо Москвы вчера в 16:00
Общество
В США испытали первую в мире вакцину от коронавируса на человеке
Сиэтл, США, 15 апреля 2020, 06:25 — REGNUM Первым человеком в мире, испытавшим экспериментальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, стала американка Дженнифер Халлер, передаёт 14 апреля издание The Telegraph.
REGNUM вчера в 23:25
Общество
Россияне вылетели из Нью-Йорка возвратным рейсом «Аэрофлота»
Российские граждане, пожелавшие вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса, вылетели рейсом «Аэрофлота» из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву.
РБК 00:47
Футбол
Дель Пьеро назвал четырех лучших игроков мира
Экс-нападающий сборной Италии Алессандро Дель Пьеро назвал имена игроков, которые по своему уровню находятся выше остальных в современном футболе.
Матч ТВ вчера в 18:03
Общество
У 16 работников артели «Кривбасс» подозревают коронавирус на Колыме
Как сообщил "Вести Магадан" глава Ягоднинского городского округа Дмитрий Бородин, всего в артели "Кривбасс" 16 человек с предварительно подтверждённым тестом.
MagadanMedia.ru вчера в 22:20
Политика
США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения
"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета вчера в 19:58
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Здоровье
Комаровский рассказал, что может защитить от заражения коронавирусом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что благодаря местному иммунитету человек может избежать заражения коронавирусом, даже находясь в тесном контакте с заболевшим COVID-19.
РИА Новости вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Общество
В Тульской области запретили работу садовых и строительных магазинов
Изменения в указ №12 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин.
REGNUM вчера в 15:42
Здоровье
В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%
У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Политика
Путин заявил об ухудшении в России ситуации с коронавирусом
Владимир Путин заявил, что обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону.
Моя Москва.онлайн 13 апреля в 11:32
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» вышел в свет
В сериале рассказывается о раскулачивании - трудном и жестоком явлении, социальном бедствии 1930-х годов прошлого века.
Ревизор.ру вчера в 05:01
Здоровье
Коронавирусная инфекция распространилась по районам Алтайского края
Коронавирусная инфекция выявлена у 14 человек нескольких районов Алтайского края.
Вести.Ru 13 апреля в 04:33
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Политика
Норвежский политик обратился к жителям Крыма в связи с пандемией
Осло, 15 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Видеообращение к крымчанам с призывом соблюдать санитарные меры записал депутат земельного парламента Норвегии, глава общественной организации «Народная дипломатия-Норвегия» Хендрик Вебер.
REGNUM 01:45
Наука
Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства
Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:47