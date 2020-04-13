Экономика
Live24О скором кризисе предупредил банки Кудрин
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами. Это обусловлено пандемией коронавируса в стране и в мире. В пример Кудрин привел компании, которые уже страдают от последствий эпидемии.
Читать в источнике
Оценить150
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин предупредил о новом ударе по российской экономике из-за коронавируса
Московский Комсомолец08:08
Автоматически обработано 7140 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Политика
Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону
«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
Общество
Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
Общество
В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу
С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
Общество
У сотрудника Вяземского дома престарелых подтвердился коронавирус
Проведенные тесты у сотрудника дома для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области подтвердили коронавирус.
Readovka67.ru вчера в 10:10
Здоровье
Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин
У одного из пациентов детского отделения Петербургского городского онкологического центра в поселке Песочный подтвердился коронавирус.
Петербургский дневник 11:36
Происшествия
Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
13 апреля Мосгорсуд по моей жалобе отменил постановление судьи Мещанского районного суда об отказе в отмене постановления о прекращении уголовного дела по авиакатастрофе под Сочи.
Вести Сочи 11:32
Экономика
Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
Политика
Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы
Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
Общество
В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами
РИА Новости 10:22
Авто
Появились изображения нового Hyundai Tucson
Ролик, описывающий внешность будущей новинки, появился на YouTube-канале AtchaCars.
Автоновости дня 11:25
Общество
Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева
Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
Здоровье
Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев
В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
Общество
Глава Роспотребнадзора оценила точность тестов на коронавирус
Лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат в тестах на коронавирус в 98 процентах случаев, а лаборатории Минздрава в Москве — более 80 процентов.
Вечерняя Москва 11:26
Общество
В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
Транспорт
РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса
В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
Армия и оружие
Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии
Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных.
Недвижимость.RU 07:37
Общество
Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам
«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Google объяснил причину блокировки видео обращения Путина на YouTube
Google признал, что решение о блокировке видео было ошибочным и вызвано ограниченностью ресурсов, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru 10:14
Происшествия
Рентгенолог в ростовской больнице заразился коронавирусом
Врач-рентгенолог в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону, где у женщины был выявлен коронавирус, также получил положительный тест на COVID-19, сообщила в понедельник, 13 апреля, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Известия 09:00
Общество
Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признали выздоровевшим от коронавируса.
ТВ Центр 08:50
Экономика
В России могут временно запретить импорт дешевого бензина
Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
Экономика
ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян
ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
Общество
Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска
«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 06:39
Энергетика
Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть
Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM 08:11
Общество
Названы наиболее востребованные профессии после пандемии
В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
Общество
Коми ожидает подтверждения 100 случаев заболевания коронавирусом
Количество первичных случаев возросло с 369 до 406 фактов. В ближайшие дни ожидается пакет подтвержденных анализов, которых может быть 100.
SM News 10:26