Экономика

Live24Live24О скором кризисе предупредил банки Кудрин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами. Это обусловлено пандемией коронавируса в стране и в мире. В пример Кудрин привел компании, которые уже страдают от последствий эпидемии.
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Кудрин предупредил о новом ударе по российской экономике из-за коронавируса

Московский Комсомолец08:08

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Lenta.ru07:47

Кудрин заявил, что российские банки почувствуют кризис в течение трех-шести месяцев

ТАСС05:06

Кудрин рассказал, когда российские банки почувствуют кризис

News.ru05:59

Кудрин: Банки почувствуют кризис через 3 – 6 месяцев

РЕН ТВ05:52

Кудрин допустил влияние карантина на банки

Вести.Ru05:50

Кудрин предупредил об ударе следующей стадии кризиса по банкам

РБК06:41
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Политика

В России разработали препарат от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
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Политика

Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
2,6K
Общество

Лукашенко: от коронавируса в Белоруссии не умер ни один человек

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что никто в стране не умрет от коронавируса.
РИА Новости 08:30
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Общество

В Москве начали оформлять пропуска для передвижения по городу

С сегодняшнего дня жители Москвы могут оформить пропуск для передвижения по городу.
Российская газета 02:50
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Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
1,9K
Общество

У сотрудника Вяземского дома престарелых подтвердился коронавирус

Проведенные тесты у сотрудника дома для престарелых и инвалидов в Вязьме Смоленской области подтвердили коронавирус.
Readovka67.ru вчера в 10:10
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Здоровье

Детское отделение онкоцентра в Песочном закрыли на карантин

У одного из пациентов детского отделения Петербургского городского онкологического центра в поселке Песочный подтвердился коронавирус.
Петербургский дневник 11:36
Происшествия

Мосгорсуд обязал пересмотреть вопрос о прекращении дела по авиакатастрофе Ту-154 в Сочи

13 апреля Мосгорсуд по моей жалобе отменил постановление судьи Мещанского районного суда об отказе в отмене постановления о прекращении уголовного дела по авиакатастрофе под Сочи.
Вести Сочи 11:32
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
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Политика

Опубликован новый коэффициент полезности депутатов Госдумы

Москва, 13 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Опубликован Девятый интегральный рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной Думы» (КПДГД) — исследование российских политологов, которое анализирует эффективность работы депутатов Госдумы VII созыва.
REGNUM 09:10
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Общество

В Чернобыле огонь достиг хранилищ с радиоактивными отходами

РИА Новости 10:22
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Авто

Появились изображения нового Hyundai Tucson

Ролик, описывающий внешность будущей новинки, появился на YouTube-канале AtchaCars.
Автоновости дня 11:25
Здоровье

Врача из Нью-Йорка ужаснули слова умирающего пациента с COVID-19

REGNUM 07:41
351
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,4K
Здоровье

Российские военные вылечили от коронавируса семерых итальянцев

В полевом госпитале, развернутом российскими военными врачами в итальянском городе Бергамо, находятся 22 заболевших коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 08:45
102
Общество

Глава Роспотребнадзора оценила точность тестов на коронавирус

Лаборатории Роспотребнадзора дают верный результат в тестах на коронавирус в 98 процентах случаев, а лаборатории Минздрава в Москве — более 80 процентов.
Вечерняя Москва 11:26
Общество

В ВОЗ высказались о пике эпидемии коронавируса в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович высказалась о пике эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране.
RT на русском 08:11
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Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

В общей сложности с 15 апреля будут временно отменены 32 поезда. Они сейчас не пользуются спросом, отмечается на сайте.
BFM.ru вчера в 12:20
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Армия и оружие

Avia.pro: российские военные окружили американцев в Сирии

Как сегодня сообщило издание Avia.pro, фактически, американцы попали там в окружение, поскольку наши спецназовцы развернули на севере провинции Хасака не менее 4-х военных блок-постов, которые обеспечивают полный контроль главных маршрутов передислокации американских военных.
Недвижимость.RU 07:37
13
Общество

Правительство России выделило 50 млрд рублей на допвыплаты медикам

«По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
RT на русском 02:48
415
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
752
Политика

Google объяснил причину блокировки видео обращения Путина на YouTube

Google признал, что решение о блокировке видео было ошибочным и вызвано ограниченностью ресурсов, сообщает ТАСС.
RuNews24.ru 10:14
412
Происшествия

Рентгенолог в ростовской больнице заразился коронавирусом

Врач-рентгенолог в городской больнице № 6 Ростова-на-Дону, где у женщины был выявлен коронавирус, также получил положительный тест на COVID-19, сообщила в понедельник, 13 апреля, министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.
Известия 09:00
21
Общество

Борис Джонсон признан выздоровевшим от коронавируса

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона признали выздоровевшим от коронавируса.
ТВ Центр 08:50
4
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
3,1K
Экономика

ВТБ дал кредитные каникулы 40 тысячам россиян

ВТБ за первые десять дней апреля одобрил кредитные каникулы для 40 тысяч россиян и получил заявки на кредитные каникулы от малого и микробизнеса на 226 миллиардов рублей, одобрив обращений на 160 миллиардов, сообщил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
РИА Новости 07:18
3
Общество

Назван размер штрафа при поездках по Москве на авто без пропуска

«После 15 апреля любой пост ГИБДД может остановить и проверить пропуск, если пропуска не будет, будет выписан штраф в размере 5 тыс. рублей», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия 06:39
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Энергетика

Саудовская Аравия объявила майские цены на нефть

Эр-Рияд, 13 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила майские цены на нефть для стран Азии и повысила для Соединенных Штатов.
REGNUM 08:11
Общество

Названы наиболее востребованные профессии после пандемии

В ближайшем будущем без работы не останутся онлайн-специалисты, а также представители рабочих профессий, рассказал "Российской газете" директор центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.
РИА Новости 09:02
3
Общество

Коми ожидает подтверждения 100 случаев заболевания коронавирусом

Количество первичных случаев возросло с 369 до 406 фактов. В ближайшие дни ожидается пакет подтвержденных анализов, которых может быть 100.
SM News 10:26
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Как работают Яндекс.Новости?
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