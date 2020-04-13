Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские банки ждут серьезные проблемы с финансами. Это обусловлено пандемией коронавируса в стране и в мире. В пример Кудрин привел компании, которые уже страдают от последствий эпидемии.

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