Экономика

РосбалтРосбалтКудрин предсказывает нулевой рост экономики РФ в этом году

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не исключает, что российский бюджет в нынешнем году при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в $35 потеряет 3 трлн рублей, а роста экономики не будет.
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Алексей Кудрин
Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.
— Алексей Кудрин, российский политикPravda.Ru 05:44

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