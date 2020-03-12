Экономика
РосбалтКудрин предсказывает нулевой рост экономики РФ в этом году
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин не исключает, что российский бюджет в нынешнем году при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в $35 потеряет 3 трлн рублей, а роста экономики не будет.
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Темпы экономического роста приблизятся к нулевым значениям в этом году, соответственно, будут ниже все остальные показатели с точки зрения увеличения реальных доходов населения.
— Алексей Кудрин, российский политикPravda.Ru 05:44
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