Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

с чего всё началось

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что число безработных в России может вырасти с 2,5 млн до 8 млн. Таким мнением он поделился в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК. Данная тенденция связана с кризисом из-за пандемии коронавируса.

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