Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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с чего всё началось

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
РБК04:50

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Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

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РИА Новости04:50

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России и рост безработицы более чем в три раза на фоне пандемии коронавируса

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Руководитель департамента информационных технологий Москвы (ДИТ) Эдуард Лысенко сообщил о хакерских атаках на сервис выдачи цифровых пропусков, которые нужны для выхода из дома в режиме изоляции граждан.
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В небе над Благовещенском столкнулись звезды

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В Курской области выявили еще 15 случаев заражения коронавирусом

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Общество

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Экономика

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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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Здоровье

В ВОЗ предупредили об опасности, которую представляют маски

Еще одна опасность заключается в том, что люди, используя маски, начинают думать, что они защищены от коронавируса, их поведение меняется, они становятся менее осторожными.
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Транспорт

РЖД отменяют еще 32 поезда на фоне пандемии коронавируса

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Общество

Голикова предположила, что самоизоляция не закончится к Дню Победы

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Общество

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Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
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Общество

В Крыму ужесточают режим самоизоляции

Глава РК Сергей Аксенов, в свою очередь, добавил, что со среды всех нарушителей режима ограничений будут штрафовать.
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Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
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Энергетика

Россия анонсировала общее сокращение добычи нефти на 15 млн баррелей

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Здоровье

В Китае предсказали сроки начала второй волны коронавируса

12 апреля главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань оценил вероятность второй волны вспышки коронавируса в стране.
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Общество

Академик РАН спрогнозировал пик коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России достигнет пика в последней декаде апреля, считает доктор биологических наук, академик РАН, заведующий лабораторией инженерии белка Института биоорганической химии РАН имени Шемякина и Овчинникова Михаил Кирпичников, сообщает "Парламентская газета".
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В Усть-Куте семья заболевшего коронавирусом ребенка подверглась травле

После появления информации о первом заболевшем жителе Усть-Кута, которым оказался семилетний ребенок, некоторые жители города начали распространять в интернете личные данные его семьи.
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"Впервые в истории президент объявляет, что режим крупного бедствия существует во всех 50 штатах сразу", — написал представитель Белого дома Джадд Дир в Twitter.
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В ООН рассказали о размещении миротворцев в Донбассе

В ООН рассказали о размещении миротворцев в Донбассе Киевские каратели не хотят впускать в воюющий регион международных военных.
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В Кремле допустили перенос парада Победы

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Экономика

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В Греции завели дела против проводивших богослужения священников

Сообщается, что службы были проведены вопреки запрету на участие верующих в литургиях, введенному как греческими властями, так и Священным синодом Элладской православной церкви.
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Методом конвейера: Capcom работает над ремейком Resident Evil 4

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Nissan сократит производство на 1 млн автомобилей. Грядут увольнения

Планы Nissan по реструктуризации до марта 2023 года нацелены на продажи 5 миллионов автомобилей в год.
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