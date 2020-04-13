Экономика
РИА НовостиКудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
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с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБК04:50
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Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 16:39, Ашберн
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru 11:38
Политика
Путин поручил рассмотреть вопрос о полетах в стратосферу
Президент поручил рассмотреть вопрос о развитии стратонавтики - отечественной теории и практики полетов в стратосферу.
Российская газета 14:38
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru 11 апреля в 13:41
Общество
У 34 сотрудников Большого театра выявили коронавирус
Все заразившиеся сотрудники были отстранены от работы, уточнил Урин. У зараженных отсутствовали симптомы вирусной инфекции.
Ведомости 16:22
Общество
Голикова поделилась надеждой на спад темпов заражаемости через неделю
Через неделю темп распространения коронавирусной инфекции в России может снизиться, количество новых случаев заражения выйдет на «плато», когда число вновь инфицированных увеличивается незначительно.
РБК 09:53
Политика
Рогозина возмутило поздравление Госдепа с Днем космонавтики
В МИД РФ сообщение Госдепартамента без указания имени Гагарина назвали дезинформацией и подлым приемом эпохи постправды.
Инфорос 07:22
Общество
Москвичи не справились с получением пропуска по СМС
В ведомстве уточнили, что некоторые пользователи отправляют СМС со свободным текстом, например «дайте мне пропуск», однако для его получения надо оформлять сообщение по шаблону.
Lenta.ru 07:28
Хоккей
Виктор Тихонов и Михаил Глухов продлили контракты с «Ак Барсом»
Inc-news.ru 13:48
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:57
Общество
Новак заявил о ключевой роли Путина в новом соглашении по нефти
Президент России Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижении нового соглашения со странами — производителями нефти, заявил министр энергетики России Александр Новак.
РБК 14:17
Недвижимость
ПИК и ВТБ погасят проценты по ипотеке за заемщиков в 2020 году
Группа компаний ПИК и банк ВТБ запустили новую ипотечную программу «Берем проценты на себя», в рамках которой проценты за период до конца 2020 года будут погашены в момент заключения договора, а не перенесены на более поздний срок.
РБК 04:14
Общество
В Госдуме назвали правильной идею о переносе сроков ЕГЭ
В условиях распространения инфекции нельзя подвергать риску здоровье детей и преподавателей, подчеркнул он.
Российская газета 08:33
Спорт
Total War: Shogun 2 будут бесплатно раздавать в Steam
В списке грядущих бесплатных акций Steam на сайте SteamDB появилась Total War: Shogun 2. Если верить этой информации, издательство SEGA и разработчики из Creative Assembly начнут бесплатно раздавать свою стратегию уже через две недели.
Игромания.ру 03:27
Здоровье
Названа доля заражённых коронавирусом без симптомов в России
Глава Роспотребнадзора России Анна Попова заявила, что свыше 40% из числа новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 не имеют симптомов.
RT на русском 16:12
Энергетика
Мексика не считает одолжением решение США взять на себя часть квоты по снижению нефтедобычи
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в конце прошлой недели заявил, что по итогам разговора с Трампом Мексика согласовала с ОПЕК + и США сокращение нефтедобычи только на 100 тыс. б / с. США тогда объявили, что возьмут на себя нагрузку по снижению в 250 тыс. б / с. При этом Трамп отмечал, что позже Мексика должна будет рассчитаться с США за эту услугу.
Интерфакс 16:05
Общество
В Москве отменили салют в честь 75-летия освобождения Вены
В Москве отменили праздничный салют в честь 75-й годовщины освобождения Вены советскими войсками, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
РБК 15:01
Общество
Власти Калининградской области сообщили, как долго не введут пропуска
Документ, как сообщает в понедельник, 13 апреля 2020 года, пресс-служба правительства будет определять и форму, и порядок получения подтверждающего документа.
Русский Запад 15:51
Шоу-бизнес
Друг попавшей в реанимацию Булановой рассказал о ее самочувствии
Культуромания 10:37
Общество
В Москве более 6 тыс. человек лечатся от коронавируса дома
Лечение от новой коронавирусной инфекции на дому в Москве проходят более 6 тыс. человек.
ТАСС 14:30
Политика
Сандерс поддержал кандидатуру Байдена на пост президента США
Экс-кандидат от Демократической партии Берни Сандерс поддерживает бывшего соперника Джо Байдена в борьбе за пост президента США, пишет The Hill.
Газета.Ru 14:53
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская приняли участие в парном челлендже
Фигурист Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская приняли участие в парном челлендже.
Рамблер 00:42
Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Политика
Путин: пик эпидемии коронавируса в России не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в стране не пройден.
RT на русском 09:34
Общество
Подмосковные абоненты «Мегафона» получили платную подписку вместо пропусков
Абоненты «Мегафона», которые отправляли sms на номер 0250 для получения электронного пропуска для перемещения по региону, автоматически подключали на свой номер платную справочно-информационно-развлекательную sms-услугу.
Ведомости 14:51
Экономика
Приток иностранных инвестиций в Россию остановился
Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили $0,2 млрд по сравнению с $10,3 млрд в первом квартале прошлого года, следует из данных ЦБ.
РБК 11:32