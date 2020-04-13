Экономика

ВедомостиВедомостиКудрин спрогнозировал рост числа безработных в России в три раза

Из-за нынешнего кризиса в России может в три раза вырасти число безработных, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК.
Читать в источнике
Комментировать794
с чего всё началось

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
РБК04:50

Подробнее о событии

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

РИА Новости05:59

Кудрин допустил рост числа безработных в России до 8 млн

ТАСС04:58

Определена глубина падения российской экономики из-за коронавируса

Lenta.ru05:42

Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 5%

Интерфакс06:40

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

РБК04:50

Кудрин прогнозирует падение ВВП России на уровень около 5%

RT на русском05:07

Кудрин ожидает роста безработицы более чем в три раза

Коммерсантъ05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Энергетика

Казахстан поддержал новое соглашение ОПЕК+

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новому соглашению ОПЕК+ Россия планирует сократить уровень добычи нефти на 2,5 млн баррелей в сутки, до 8,5 млн баррелей.
REGNUM 01:38
Происшествия

В Южно-Сахалинске ужесточают карантин для прибывающих на остров

Местные жители смогут проходить карантин в домашних условиях только в том случае, если все члены семьи подпишут соглашение о соблюдении двухнедельной самоизоляции.
Сахалин.Инфо 06:40
Кино

HBO Max запустится без спецвыпуска «Друзей»

ИА InterMedia 06:35
Происшествия

Мосгорсуд смягчил приговор участнику незаконной акции в Москве Чирцову

Мосгорсуд в понедельник смягчил приговор и освободил Никиту Чирцова, осужденного на один год колонии за нападение на полицейского в ходе несанкционированного митинга 27 июля 2019 года в Москве.
ТАСС 04:26
25
Происшествия

В Ростовской области выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 12 апреля 2020, 11:33 — REGNUM В Ростовской области за сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM вчера в 04:33
125
Общество

Голикова назвала «не очень приятными» цифры по заражению коронавирусом

Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ 06:05
175
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,3K
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа заразившихся коронавирусом в Москве

Рост числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве стал результатом расслабленного поведения горожан в последние дни.
Вечерняя Москва вчера в 09:12
489
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность поддержки сервисов доставки еды

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки онлайн-сервисов доставки еды, в том числе путем частичного субсидирования стоимости такой доставки в период пандемии коронавируса.
ТАСС 06:51
Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

РБК 07:10
5
Политика

Лукашенко обратился к больным коронавирусом в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к белорусским гражданам, заражённым коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:05
80
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
3K
Общество

В Кремле призвали не сгущать краски вокруг роста преступности

"Совсем сгущать краски не нужно", - считает представитель Кремля. При этом он признал, что рост преступности "требует повышенного внимания".
ТАСС 05:53
879
Общество

ГИБДД ограничила прием экзаменов на права

В условиях распространения коронавируса ГИБДД временно ограничила прием экзаменов на права.
Российская газета 05:35
17
Здоровье

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области

Семь новых заболевших коронавирусом выявили в Свердловской области.
Время Пресс 05:00
17
Культура

Резидент Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

NewInform 06:06
20
Общество

Гибнущий Нью-Йорк: стеллажи гробов и аплодисменты медикам

Бесконечно длинный котлован, стеллажи гробов — в два-три уровня — наспех засыпают землей.
НТВ вчера в 14:49
7
Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале торгов

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.06 мск понедельника снижался на 25 копеек – 73,5 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 80,55 рубля.
ПРАЙМ 03:13
39
Общество

Система пропусков в Москве и области заработает в среду

Цифровые пропуска для поездок на любом транспорте в Москве вводятся с 15 апреля, пешком можно передвигаться пока без пропусков, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Вести.Ru 11 апреля в 13:35
3,9K
Экономика

Экономист Гуриев назвал возможный размер выплаты каждому россиянину

Россия имеет Фонд национального благосостояния (ФНБ), из которого можно взять необходимые средства для прямой помощи гражданам в условиях распространения коронавируса COVID-19, заявил экономист Сергей Гуриев.
Экономика сегодня 02:35
16
Здоровье

Доктор Мясников назвал чудом ситуацию с коронавирусом в России

Иначе как «чудом» ситуацию в нашей стране назвать нельзя, подчеркнул известный врач и телеведущий Александр Мясников, проанализировав статистические данные по заболеваемости и смертности от коронавируса в России и других странах мира, пишет ИА Regnum.
SMINEWS в Иванове вчера в 06:56
2,1K
Религия

Петербургские храмы закроют для прихожан до Пасхи

Храмы Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви будут закрыты для прихожан на период с 14 по 19 апреля.
Известия 06:20
26
Наука

Унаследованные от отца митохондрии оказались гигантской вставкой в ядерный геном

Гигантская вставка митохондриальной ДНК (мтДНК) создает иллюзию присутствия отцовских митохондрий, тогда как на самом деле их нет.
N+1 03:24
Гаджеты

Bloomberg: новый iPhone будет похож на последние iPad

News.ru 05:50
Общество

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
380
Общество

Роспотребнадзор: мёд, лимоны и чеснок не влияют на коронавирус

Москва, 13 апреля 2020, 14:18 — REGNUM Мёд, лимоны и чеснок существенно не влияют на профилактику коронавируса и других респираторных инфекций, сообщили 13 апреля в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 07:18
Политика

Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии Милош Земан считает снос статуи маршала Конева нелепым.
Коммерсантъ вчера в 12:00
659
Общество

В Италии зафиксирован минимум смертей с 19 марта

За минувшие сутки в Италии умер 431 человек с COVID-19. Этот показатель стал самым низким с 19 марта.
Вести.Ru вчера в 12:55
33
Шоу-бизнес

Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

Ранее представитель артистки сообщил РИА Новости, что Буланова находится в больнице из-за проблем с сердцем.
РИА Новости 04:54
669
Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
180
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное