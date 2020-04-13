Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
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Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
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Абсолютные цифры по числу заразившихся в России вирусом COVID-19 «не очень приятные», заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Татьяна Голикова.
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Goldman Sachs: сделка по нефти является исторической, но недостаточной

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Александр Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Ранее журналист Екатерина Гордон рассказала, что у Васильева диагностировали пневмонию через несколько дней после госпитализации с аналогичным диагнозом его коллеги по программе Надежды Бабкиной.
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Общество

Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

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Минздрав рекомендовал медицинским работникам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус нового типа, говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга заявил, что только за минувшие сутки в стране опасной инфекцией заразились 85 врачей.
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Российские автоконцерны возобновили производство.
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Появилась петиция с требованием отставки Сечина

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Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
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В Минкомсвязи запустили приложение для выдачи цифровых пропусков на время карантина.
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Представитель Булановой рассказал о состоянии певицы

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МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

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