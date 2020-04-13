Экономика
РБККудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
В качестве примера глава Счетной палаты привел США, где, по его словам, число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. человек в неделю. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, их могут уволить, говорит Кудрин.
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с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБК04:50
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Infox.ru 13:44
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32 поезда дальнего следования отменяют РЖД из-за коронавируса
«В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране и значительным сокращением спроса на поездки с 15 апреля будет временно сокращена периодичность курсирования 32 поездов дальнего следования, еще 32 поезда будут временно отменены», – говорится в пресс-релизе компании.
Волгодонская правда 04:01
Общество
Соловьев оценил слова Лукашенко об отсутствии жертв COVID-19 в Белоруссии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Александра Лукашенко об отсутствии в Белоруссии умерших от COVID-19.
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Интернет
Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка
Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
Общество
Голикова рассказала о темпах выхода России из режима самоизоляции
Профиль вчера в 08:32
Игры
Создатели Doom Eternal необычно поздравили авторов Final Fantasy VII
REGNUM 11 апреля в 08:42
Общество
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В Marvel раскрыли одну из пасхалок фильма «Мстители: Финал»
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Технологии
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Коммерсантъ 11 апреля в 19:13
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Названы места повышенного риска заражения коронавирусом
Кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев назвал места, в которых наиболее высок риск заражения новой коронавирусной инфекцией, и рассказал, как избежать заболевания.
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Paparazzi.ru 14:58
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Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
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Здоровье
Бразильские учёные прекратили изучение препарата против CoViD-19 из-за смерти пациентов
В Бразилии группа учёных остановила изучение препарата хлорохин для лечения больных, заражённых коронавирусной инфекцией.
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Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Обстановка с коронавирусом в России меняется не в лучшую сторону, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании по борьбе с инфекцией.
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Транспорт
В Москве временно закроют некоторые вестибюли станций метро
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RT на русском 19:18
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у берегов Тайваня
Газета.Ru вчера в 10:14
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Galaxy S20 на чипах Exynos страдают от перегрева и плохой автономности
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3DNews 11:46