Экономика

РБКРБККудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

В качестве примера глава Счетной палаты привел США, где, по его словам, число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. человек в неделю. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, их могут уволить, говорит Кудрин.
Читать в источнике
Комментировать1,4K
с чего всё началось

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
РБКвчера в 04:50

Подробнее о событии

Алексей Кудрин: «Безработных станет в 3 раза больше»

Комсомольская правдавчера в 07:57

Профсоюзы сочли реалистичным прогноз Кудрина по росту безработицы в РФ

Интерфаксвчера в 06:17

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

РБКвчера в 04:50

Кудрин ожидает роста безработицы более чем в три раза

Коммерсантъвчера в 05:51

Кудрин допустил рост числа безработных в России до 8 млн

ТАССвчера в 04:58

Кудрин предрёк значительный рост числа безработных в России

RT на русскомвчера в 04:54

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 05:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Общество

Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер

В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
90
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

RT на русском 08:20
3K
Экономика

Операторы предупредили о росте тарифов на связь

Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
2,4K
Политика

МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников

В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 12:01
63
Здоровье

Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе, в которой люди заражены коронавирусом

Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил СК прекратить проверку в отношении руководства больницы в Уфе, пациенты и сотрудники которой заразились коронавирусом.
ТАСС 10:18
44
Здоровье

Минздрав разработал способы профилактики коронавируса у медиков

В Министерстве здравоохранения России сообщили, что разработаны разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, передает ТАСС.
Inc-news.ru 10:25
25
Политика

Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
800
Происшествия

В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей

Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
54
Армия и оружие

В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации

Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
14
Культура

Большой театр продолжит трансляции спектаклей «золотого фонда»

Культуромания 07:55
Общество

В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий

В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:57
4,2K
Общество

Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 10:59
54
Энергетика

Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель

Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
22
Общество

В Москве от коронавируса умер физик РАН

В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
10
Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
111
Экономика

МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии

По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
112
Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
2,3K
Армия и оружие

Пентагон реанимировал программу создания тяжелой БМП в попытке угнаться за Россией

Американцы отстают от России в разработке перспективной тяжелой гусеничной БМП.
ФАН 08:59
Экономика

Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян

В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
РБК 10:03
7
Армия и оружие

В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
ToDay News Ufa 05:15
35
Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
7
Политика

На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
328
Шоу-бизнес

Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором

Pravda.Ru 07:11
1
Шоу-бизнес

Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы

Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
14
Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
3,5K
Кино

В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»

Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
6
Общество

ЕГЭ могут снова перенести после майских праздников

Решение примут после майских праздников исходя из ситуации с коронавирусом.
Телеканал 360° 11:02
4
Музыка

Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия

На втором месте среди самых популярных треков десятилетия — песня Rolling In The Deep певицы Адель.
В курсе.ру 08:41
3
Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
75
Общество

Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона

В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56
67
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное