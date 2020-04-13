Экономика
РБККудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза
В качестве примера глава Счетной палаты привел США, где, по его словам, число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. человек в неделю. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, их могут уволить, говорит Кудрин.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБКвчера в 04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 12:27, Ашберн
Общество
Кафе в Москве забетонировали не из-за карантинных мер
В центре Москвы забетонировали кафе. «Самса халяль» на Таганке продолжала работать, несмотря на запрет суда и режим самоизоляции.
Собеседник 10:46
Политика
Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
RT на русском 08:20
Экономика
Операторы предупредили о росте тарифов на связь
Тарифы на услуги проводной связи могут вырасти минимум на десять процентов.
РИА Новости 03:02
Политика
МИД сообщил о сложной ситуации в США у 74 российских школьников
В США оказались в тяжелой ситуации 74 школьника из России, они прибыли туда в рамках учебной программы, которую свернули из-за коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 12:01
Здоровье
Рошаль просит СК прекратить проверку больницы в Уфе, в которой люди заражены коронавирусом
Президент национальной медицинской палаты Леонид Рошаль попросил СК прекратить проверку в отношении руководства больницы в Уфе, пациенты и сотрудники которой заразились коронавирусом.
ТАСС 10:18
Здоровье
Минздрав разработал способы профилактики коронавируса у медиков
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что разработаны разработке способов экстренной постконтактной профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у медицинских работников в случае попадания биологических жидкостей на кожу или слизистые оболочки, передает ТАСС.
Inc-news.ru 10:25
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Происшествия
В Кировской области коронавирус заподозрили еще у шести жителей
Тест-система выявила подозрение на коронавирус еще у шести жителей Кировской области, четверо из них приехали из Москвы, сообщает министерство здравоохранения региона.
РИА Новости вчера в 06:22
Армия и оружие
В Сети появился ролик с намёком на превосходство танка Abrams над Т-14 «Арматой» по стабилизации
Представлены кадры с осуществлением выстрелов танками M1A2 Abrams (США), Т-14 «Армата» (Россия), K-2 «Чёрная пантера» (Южная Корея), Type 96 и Type 99 (Китайская Народная Республика).
Военное обозрение 02:39
Культура
Большой театр продолжит трансляции спектаклей «золотого фонда»
Культуромания 07:55
Общество
В Москве введут цифровые пропуска для поездок трех категорий
В столице цифровые пропуска нужно будет оформлять для поездок на работу, в медицинские организации и для поездок в личных целях, сообщил мэр города Сергей Собянин.
РИАМО 11 апреля в 12:57
Общество
Минюст: беспорядки в колонии Ангарска были срежиссированы извне
Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил, что пожар и беспорядки в исправительной колонии №15 в Ангарске были заранее срежиссированной провокацией, цитирует ТАСС.
Газета.Ru 10:59
Энергетика
Нефть марки Brent опустилась на торгах ниже $30 за баррель
Стоимость контрактов на нефть марки Brent c поставкой в июне на лондонской бирже ICE в упала на 5,5% и составила $29,94 за баррель.
Известия 12:13
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Экономика
МВФ оценил глубину падения российской экономики в условиях пандемии
По прогнозу МВФ, российская экономика по итогам 2020 г. сократится на 5,5% после роста на 1,3% в прошлом году.
Ведомости 08:46
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 06:47
Армия и оружие
Пентагон реанимировал программу создания тяжелой БМП в попытке угнаться за Россией
Американцы отстают от России в разработке перспективной тяжелой гусеничной БМП.
ФАН 08:59
Экономика
Банки заметили снижение уровня самоизоляции россиян
В ВТБ сообщили, что в конце второй недели самоизоляции по сравнению с первой неделей увеличился объем снятия наличных, на треть возросло число поездок на транспорте, в 3,5 раза увеличились траты в салонах красоты.
РБК 10:03
Армия и оружие
В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»
В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
ToDay News Ufa 05:15
Общество
В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан
Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
Политика
На Украине разоблачили высокопоставленного агента ФСБ
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов заявил о разоблачении высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти с погонами генерал-майора СБУ.
Lenta.ru 07:28
Шоу-бизнес
Анна Седокова назвала Меладзе манипулятором
Pravda.Ru 07:11
Шоу-бизнес
Представитель Бабкиной рассказал о ее состоянии после выхода из комы
Певица Надежда Бабкина находится в сознании и стабильном состоянии, передает ТАСС со ссылкой на ее концертного директора Сергея Гороха.
Газета.Ru 09:48
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Кино
В Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Фильм 1984 года «Всплеск» показали на телеканале Disney+, написав, что фильм изменён по сравнению с оригинальной версией.
ToDay News Ufa 07:36
Общество
ЕГЭ могут снова перенести после майских праздников
Решение примут после майских праздников исходя из ситуации с коронавирусом.
Телеканал 360° 11:02
Музыка
Составлен рейтинг самых популярных песен десятилетия
На втором месте среди самых популярных треков десятилетия — песня Rolling In The Deep певицы Адель.
В курсе.ру 08:41
Политика
Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал недопустимыми требования компенсаций от Китая из-за коронавируса, пишет ТАСС.
Газета.Ru 06:42
Общество
Жителям Кузбасса запретили выезжать из региона
В Кемеровской области жителям запретили выезжать из региона по личным нуждам, кроме как для получения медицинской помощи при социально значимых заболеваниях или прямой угрозе жизни и здоровью, а также для погребения близких.
Российская газета 09:56