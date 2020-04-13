Экономика

АрбузАрбузКудрин предупредил о стремительном росте числа безработных

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о значительном росте числа безработных в стране в ближайшее время. В 2020 году число таковых, по его прогнозам, вырастет с 2,5 до 8 млн человек.
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с чего всё началось

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.
РБКвчера в 04:50

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Кудрин спрогнозировал временный рост безработицы до 8 млн человек

Известиявчера в 05:37

Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 05:59

Кудрин ожидает роста безработицы более чем в три раза

Коммерсантъвчера в 05:51

Алексей Кудрин: «Безработных станет в 3 раза больше»

Комсомольская правдавчера в 07:57

Кудрин допустил рост числа безработных в России до 8 млн

ТАССвчера в 04:58

Кудрин предрёк значительный рост числа безработных в России

RT на русскомвчера в 04:54

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

РБКвчера в 04:50
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Общество

В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом

По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
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Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
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Происшествия

Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска

Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
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Гаджеты

Bloomberg рассказало, каким будет iPhone 12

ФАН вчера в 12:53
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Общество

Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса

17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 04:09
Религия

РПЦ благословила верующих на самостоятельное освящение куличей

Газета.Ru 03:38
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Политика

Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах

Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
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Экономика

Кудрин предупредил банки о скором кризисе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
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Общество

Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России

Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
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Общество

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок

В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 вчера в 00:27
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Происшествия

В Тверской области произошла утечка брома на химзаводе

ТАСС 03:33
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Кино

На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»

BFM.ru вчера в 21:09
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Происшествия

СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv вчера в 04:00
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Общество

Более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

Москва, 12 апреля 2020, 12:32 — REGNUM За минувшие сутки медики выявили в России 2186 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
REGNUM 12 апреля в 05:32
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции

Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
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Общество

В Нижегородской области коронавирус выявили у 68 жителей

Диагноз COVID-19 за сутки поставлен еще 68 жителям Нижегородской области, количество заболевших приближается к 300, это объясняется большими объемами тестирования населения, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:28
152
Общество

В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому

Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
3
Общество

Миллионы тюльпанов из-за коронавируса уничтожили в Нидерландах

Как сообщает The New York Times, из-за падения спроса на цветы, спровоцированного пандемией коронавируса, в Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов.
Live24 00:39
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Экономика

В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита

Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество

Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке

Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
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Происшествия

В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом

27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 03:48
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Общество

В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
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Армия и оружие

КНДР произвела запуски крылатых ракет

Сегодня утром КНДР в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуски крылатых ракет, дальность полета которых составила около 150 км. Также были запущены ракеты класса "воздух - земля".
Российская газета 01:59
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Армия и оружие

Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»

Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
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Общество

В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом

У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка

Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в инстаграме рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
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Армия и оружие

В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12

В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета вчера в 03:20
Политика

В России разработали препарат от коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:38
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