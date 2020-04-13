Экономика
АрбузКудрин предупредил о стремительном росте числа безработных
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о значительном росте числа безработных в стране в ближайшее время. В 2020 году число таковых, по его прогнозам, вырастет с 2,5 до 8 млн человек.
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с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБКвчера в 04:50
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Общество
В Татарстане выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусом
По официальным данным на 14 апреля, в республике Татарстан выявили ещё 23 новых случая заражения коронавирусной инфекции за последние сутки.
Kazanfirst.ru 03:34
Экономика
Появилась петиция с требованием отставки Сечина
На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru вчера в 05:52
Происшествия
Всех водителей на въезде в Москву начнут проверять на наличие пропуска
Цифровые пропуска для передвижения на личном и общественном транспорте в столице начали оформлять с 13 апреля, их наличие будет обязательно для передвижения по Москве и Подмосковью с 15 апреля.
РБК 05:03
Гаджеты
Bloomberg рассказало, каким будет iPhone 12
ФАН вчера в 12:53
Общество
Китай проводит клинические испытания трех вакцин от коронавируса
17 марта власти Китая дали разрешение на проведение клинических испытаний первой в стране вакцины от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.
ТАСС 04:09
Политика
Путин назвал разгильдяйством вспышки коронавируса в некоторых регионах
Путин добавил, что ситуация с распространением коронавируса в регионах отстаёт от Москвы на 3-4 недели.
Говорит Москва вчера в 10:29
Экономика
Кудрин предупредил банки о скором кризисе
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на телеканале РБК предупредил банки о проблемах, которые в ближайшее время могут произойти на фоне пандемии COVID-19.
Lenta.ru вчера в 07:47
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Общество
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок
В ВОЗ рассказали об опасности медицинских масок, которые сейчас активно используются для защиты от коронавируса.
Дни24 вчера в 00:27
Кино
На канале «Россия» начался показ сериала «Зулейха открывает глаза»
BFM.ru вчера в 21:09
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44
Культура
Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»
Piter.tv вчера в 04:00
Общество
Более 2 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки
Москва, 12 апреля 2020, 12:32 — REGNUM За минувшие сутки медики выявили в России 2186 случаев заражения коронавирусом, сообщили 12 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
REGNUM 12 апреля в 05:32
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как питаться в условиях самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи разработал принципы питания на время режима изоляции из-за коронавируса, сообщается на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 03:03
Общество
В Нижегородской области коронавирус выявили у 68 жителей
Диагноз COVID-19 за сутки поставлен еще 68 жителям Нижегородской области, количество заболевших приближается к 300, это объясняется большими объемами тестирования населения, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:28
Общество
В Москве около 7 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся на дому
Около 7 тыс. человек лечатся от коронавирусной инфекции на дому в Москве.
ТАСС 04:29
Общество
Миллионы тюльпанов из-за коронавируса уничтожили в Нидерландах
Как сообщает The New York Times, из-за падения спроса на цветы, спровоцированного пандемией коронавируса, в Нидерландах уничтожили 140 миллионов тюльпанов.
Live24 00:39
Экономика
В России могут ограничить полную стоимость ипотечного кредита
Президент РФ Владимир Путин в начале апреля поручил правительству совместно с ЦБ разработать программу действий по развитию жилищного строительства и ипотечного жилищного кредитования.
Интерфакс 03:40
Общество
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке
Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
Происшествия
В Коврове умер еще один пациент с коронавирусом
27 марта в Коврове скончался мужчина 1971 года рождения, 11 апреля, в Петушках – две женщины 1940 и 1965 годов рождения.
ГТРК Владимир 03:48
Общество
В Татарстане ввели самоизоляцию для приехавших из Москвы и Петербурга
Глава правительства Татарстана Алексей Песошин подписал постановление о самоизоляции граждан, приехавших из Москвы и Санкт-Петербурга.
Моя Москва.онлайн 04:01
Армия и оружие
КНДР произвела запуски крылатых ракет
Сегодня утром КНДР в сторону Восточного (Японского) моря произвела запуски крылатых ракет, дальность полета которых составила около 150 км. Также были запущены ракеты класса "воздух - земля".
Российская газета 01:59
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 02:36
Общество
В Красноярске сотрудники центра ФМБА заразились коронавирусом
У пяти работников центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Красноярске обнаружили коронавирус.
Аргументы и Факты 03:46
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала, что потеряла ребенка
Телеведущая Лера Кудрявцева в ходе прямого эфира в инстаграме рассказала, что потеряла ребенка.
РИА Новости 02:39
Армия и оружие
В России определились с концепцией нового самолета на замену Ан-12
В Российской Федерации определились с концепцией нового военно-транспортного самолета, который в перспективе должен заменить Ан-12.
Российская газета вчера в 03:20
Политика
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный препарат для лечения коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 11:38