Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

с чего всё началось

В качестве примера глава Счетной палаты привел США, где, по его словам, число увольнений растет взрывными темпами, до 700 тыс. человек в неделю. В России сейчас порядка 30% работников таких компаний отправлены в неоплачиваемые отпуска, но если ситуация затянется, их могут уволить, говорит Кудрин.

Кудрин предупредил о росте числа безработных в России в три раза

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