Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о значительном росте числа безработных в стране в ближайшее время. В 2020 году число таковых, по его прогнозам, вырастет с 2,5 до 8 млн человек.

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