Экономика
АрбузКудрин предупредил о стремительном росте числа безработных
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предупредил о значительном росте числа безработных в стране в ближайшее время. В 2020 году число таковых, по его прогнозам, вырастет с 2,5 до 8 млн человек.
Читать в источнике
Оценить1,3K
с чего всё началось
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью телеканалу РБК сообщил, что по прогнозам из-за кризиса в России в этом году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть 8 млн человек.РБКвчера в 04:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 06:20, Ашберн
Политика
Путин участвует в онлайн-встрече глав ЕАЭС
Владимир Путин принимает участие во встрече глав ЕАЭС, которая проходит в формате видеоконференции.
Национальная служба новостей 04:45
Футбол
Чемпионат Бурунди по футболу приостановлен из-за коронавируса
Напомним, в Европе, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают проходить лишь матчи чемпионата Беларуси.
Чемпионат 04:01
Общество
Свыше 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом
Коронавирус нового типа подхватили 34 сотрудника Большого театра, передает ТАСС со ссылкой на гендиректора культурного учреждения Владимира Урина.
Газета.Ru вчера в 18:51
Общество
Коронавирус подтвердился у 34 человек из Вяземского дома престарелых
Все новые случаи заражения коронавирусом в Смоленской области выявлены у проживающих и сотрудников Вяземского дома-интерната для престарелых и инвалидов, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 04:04
Транспорт
ГИБДД начнет проверять пропуска у въезжающих в Москву водителей
Полиция с 15 апреля начнет проверять спецпропуска у всех въезжающих в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 05:02
Общество
В России за сутки подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом
Москва, 14 апреля 2020, 10:47 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:47
Общество
Правительство приостановило действие ограничений на торговлю масками
Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.
РИА Новости 06:01
Авто
В Великобритании продают праворульную «Волгу» за 3,7 миллиона рублей
За одну из редчайших модификаций «Волги» просят 40 000 фунтов стерлингов (3,7 миллиона рублей).
Журнал Авто.ру вчера в 11:07
Общество
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке
Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
Политика
Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов
Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском 11 апреля в 13:56
Армия и оружие
В Черное море зашел американский эсминец Porter
В акваторию Черного моря вошел американский эсминец USS Porter.
Вести.Ru вчера в 16:43
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в похищении 18-летнего студента
В столице сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали подозреваемого в разбое и похищении 18-летного московского студента, сообщается на сайте МВД России.
РБК 06:07
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Политика
Кадыров извинился за ошибку в обвинениях против «Новой газеты»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале раскритиковал статью «Новой газеты» «Смерть от коронавируса — меньшее зло», в которой описывалась ситуация с зараженными в республике.
РБК 00:43
Здоровье
Минздрав разъяснил порядок лечения пациентов с коронавирусом на дому
Главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова рассказала о порядке лечения пациентов с коронавирусом в легкой форме.
РИА Новости 06:03
Общество
Стало известно о зараженных коронавирусом в российской армии
В российской армии, по данным на 30 марта, было официально подтверждено не менее трех случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 04:18
Гаджеты
Bloomberg: Apple выпустит четыре новых iPhone
Осенью Apple выпустит четыре новых модели iPhone с поддержкой 5G, сообщает Bloomberg на источники, знакомые с планами компании.
Дождь вчера в 15:28
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» стартует на канале «Россия 1»
13 апреля 2020 года на телеканале "Россия-1" состоится долгожданная премьера сериала "Зулейха открывает глаза" по одноименному роману Гузель Яхиной.
Вестник вчера в 02:25
Авто
Завод Mercedes-Benz в России возобновил производство
Завод Mercedes-Benz, базирующийся в подмосковном индустриальном парке «Есипово», с минувшего понедельника, 13 апреля, постепенно входит в рабочее русло.
CarsWeek.ru 02:20
Происшествия
На юге США число жертв штормов выросло до 30 человек, сообщает СМИ
По меньшей мере 30 человек погибли из-за штормов на юге США, которые начались в ночь на понедельник и продолжились днем, сообщает издание USA Today.
РИА Новости вчера в 20:13
Футбол
Мата назвал лучшего игрока в истории АПЛ
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата рассказал, кого считает лучшим игроком в истории АПЛ.
Sport.ru 04:14
Общество
Семьи Глазова получат выплату 5 тысяч рублей на детей до трех лет
В Пенсионном фонде разъяснили, кому и как будет предоставляться пособие В соответствии с указом Президента семьям, имеющим или имевшим право на материнский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Город Глазов 06:00
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
По словам топ-менеджера, без сделки к лету мировые хранилища оказались бы переполнены, и России все равно пришлось бы остановить скважины и продавать нефть за 15-20 долларов за баррель.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
В Россию привезли штамм коронавируса из США
Коммерсантъ 04:21
Футбол
Одил Ахмедов рассказал, за счёт чего Китай победил коронавирус
Полузащитник «Шанхай СИПГ» Одил Ахмедов, известный по выступлениям за «Анжи» и «Краснодар», рассказал, за счёт чего Китай смог побороть эпидемию коронавируса.
Metaratings вчера в 13:46
Происшествия
Активы бывшего замглавы ФСС арестовали у его знакомой
Поводом для скандала, по некоторым данным, стала регистрация прав господином Ковалевским на программу «Соцстрах» ФСС, которая якобы приносила ему хороший заработок.
Коммерсантъ вчера в 17:46
Футбол
«Сочи» попросит Кокорина вернуть часть зарплаты, выданной авансом
Футбольный клуб "Сочи" на текущей неделе обсудит с нападающим команды Александром Кокориным возврат им части зарплаты, которая была выдана форварду в виде аванса.
Вести.Ru вчера в 11:29
Происшествия
СК возбудил дело из-за публикации фейка в паблике «Омбудсмен полиции»
Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о заведомо ложной информации о распространении коронавируса.
Российская газета 02:44