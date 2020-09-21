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Газета.Ru
Газета.Ru

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Глава Счетной палаты России Андрей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволила бы избежать повышения налогов для бизнеса и граждан в течение пяти-шести ближайших лет. Об этом сообщает РИА "Новости".В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов

У российской экономики есть невостребованный ресурс, который позволил бы избежать повышения некоторых налогов в течение пяти-шести ближайших лет: это продажа принадлежащих государству активов, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
РИА Новости05:51
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Lenta.ru

В России нашли способ избежать повышения налогов

Lenta.ru06:53
Газета.Ru

Кудрин: приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ

Газета.Ru05:40
РБК

Кудрин назвал способ не повышать налоги

РБК06:33
ТАСС

Кудрин заявил, что приватизация могла бы позволить не повышать налоги

ТАСС06:33
Интерфакс

Кудрин заявил о возможности избежать роста налогов за счет приватизации

Интерфакс05:57
Коммерсантъ

Кудрин предположил, что избежать повышения налогов можно приватизацией

Коммерсантъ06:37
ПРАЙМ

Кудрин назвал способ избежать повышения налогов в России

ПРАЙМ05:22

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
РИА Новости04:49
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В детсадах четырех регионов России появится более 1 тыс. новых мест

"Правительство продолжает повышать доступность детских садов: подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели, а именно - на создание дополнительных мест для самых маленьких детей от 1,5 до 3 лет", - сообщил глава правительства на совещании с вице-премьерами.
ТАСС03:54
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Навальный сообщил о следах «Новичка» на своем теле

Политик назвал изъятую у него одежду «очень важным вещдоком», так как яд был обнаружен в Германии на его теле, а потому весьма вероятно, что отравить политика пытались контактным путем, нанеся «Новичок» именно на одежду.
РБК07:02
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Граждан РФ заподозрили в сомнительных операциях через банки США

Москва, 21 сентября 2020, 08:56 — REGNUM Некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM01:56
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«Досье»: Часть контрабандного кокаина из «аргентинского дела» могла предназначаться российским депутатам и сенаторам

Ранее Ковальчук утверждал, что оставил в чемоданах в российском посольстве в Буэнос-Айресе только кофе, сигареты и спиртные напитки, а в подмене их на кокаин обвинил американские спецслужбы.
Эхо Москвы05:31
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ВОЗ поблагодарила Россию за вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поблагодарила Россию за вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». С таким заявлением выступил директор Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге, его цитирует ТАСС.
Lenta.ru05:55
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МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Российская газета05:52
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Запад предложил белорусской оппозиции помощь по украинскому сценарию

Напомним, ранее в Варшаве предложили лидерам Евросоюза разработать так называемый "план Маршалла", который будет включать создание фонда для Белоруссии на сумму не менее одного миллиарда евро.
ТВ Центр04:46
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В Китае обнаружили следы коронавируса на упаковке морепродуктов из РФ

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружен на упаковке замороженных морепродуктов, импортированных из России, сообщили 20 сентября в Центре по контролю и профилактике заболеваний китайской провинции Цзилинь.
Известия18:14
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