Экономика

Банки.руБанки.руКудрин признал риски для российской экономики из-за коронавируса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает прогноз ускорения темпов экономического роста до 1,9% в 2020 году оптимистичным.
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Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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Mercedes-Benz представил обновленный E-класс

Автоконцерн Mercedes-Benz представил полностью обновленные седан и универсал E-класса.
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Ранее сообщалось, что на Украине новым типом коронавируса заразился один человек, и еще шестеро с подозрением на заболевание проходят лабораторные исследования.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит покупать нефть в России.
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Эрдоган попросил Трампа поддержать Турцию боеприпасами

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что запросил у президента США Дональда Трампа поддержку боеприпасами в связи с турецкой военной операцией в сирийском Идлибе.
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам с фейками о коронавирусе

Роскомнадзор расширил список запрещенной информации, включив в него фейковые сообщения о распространении коронавируса в России.
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ФСБ разоблачила ячейку террористов в Твери

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Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
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Во «ВКонтакте» появится текстовая расшифровка голосовых сообщений

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестировать собственную технологию для распознавания голосовых сообщений, которая будет преобразовывать аудиозапись в текст.
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Сергей Краевой освобожден от должности замглавы Минздрава России

Сергей Краевой освобожден от должности заместителя главы Министерства здравоохранения России. Об этом сообщает РИА "Новости".
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С подозрением на коронавирус отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы Украины двое мужчин и одна женщина, 4 марта сообщило издание «Общественное».
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Росгвардия выгнала заплативших за обед в McDonald’s бездомных

В Тюмени сотрудники Росгвардии по вызову сотрудников McDonald's выгнали из заведения бездомных, которые пришли пообедать и заплатили за еду.
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Причиной могла стать профилактика коронавируса. Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
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В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
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Беженцев начали отправлять в Европу за 12 евро

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