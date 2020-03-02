Экономика
Банки.руКудрин признал риски для российской экономики из-за коронавируса
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает прогноз ускорения темпов экономического роста до 1,9% в 2020 году оптимистичным.
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Кудрин: СП считает оптимистичным правительственный прогноз роста экономики РФ в 2020 году
Финмаркет02 марта в 06:26
Силуанов и Кудрин прокомментировали влияние эпидемии коронавируса на экономику России
Life.ru02 марта в 07:47
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Экономика
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Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.
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Политика
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
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Происшествия
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Украинскую певицу затравили за пост о победе Little Big на Евровидении
Кино
Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк
Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Интернет
Во «ВКонтакте» появится текстовая расшифровка голосовых сообщений
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В Тюмени сотрудники Росгвардии по вызову сотрудников McDonald's выгнали из заведения бездомных, которые пришли пообедать и заплатили за еду.
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Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
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Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках
Причиной могла стать профилактика коронавируса. Королева Елизавета II впервые за 10 лет вручила награды в перчатках.
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Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
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Экономика
Чемезов попросил Мишустина разрешить госзакупки у ОПК без торгов
В письме Чемезов просит правительство также одобрить законопроекты об установлении обязательной доли закупок гражданской продукции у предприятий ОПК госорганами и госкомпаниями.
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