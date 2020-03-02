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Биатлон Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.

Общество BMW презентовала новый логотип марки Напомним, ранее свой логотип обновила компания Volkswagen - он тоже стал двухмерным и более простым с точки зрения восприятия.

Здоровье Школы Саратовского района закрыли на карантин В пресс-службе министерства образования по Саратовской области уточнили, что сейчас занятия приостановлены в шести школах четырех районов области: в Аткарском районе полностью закрыты три школы, по одному учебному учреждению не работает в Екатериновском, Федоровском и Ивантеевском муниципальных районах.

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Происшествия В Черновцах изолированы три человека по подозрению на коронавирус С подозрением на коронавирус отправлены в инфекционное отделение Черновицкой областной клинической больницы Украины двое мужчин и одна женщина, 4 марта сообщило издание «Общественное».

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