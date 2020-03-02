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Происшествия Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).