Экономика

Банки.руБанки.руКудрин признал риски для российской экономики из-за коронавируса

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает прогноз ускорения темпов экономического роста до 1,9% в 2020 году оптимистичным.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кудрин считает, что влияние коронавируса на мировую экономику будет глубже предполагаемого

ТАСС02 марта в 07:33

Кудрин оценил последствия для мировой экономики из-за коронавируса

RT на русском02 марта в 09:17

Кудрин: СП считает оптимистичным правительственный прогноз роста экономики РФ в 2020 году

Финмаркет02 марта в 06:26

Кудрин назвал прогноз роста экономики РФ в 2020 году оптимистичным

News.ru02 марта в 06:21

Кудрин дал прогноз по снижению бедности в России

Rambler News Service02 марта в 05:32

Силуанов и Кудрин прокомментировали влияние эпидемии коронавируса на экономику России

Life.ru02 марта в 07:47

Кудрин обрисовал масштаб влияния коронавируса на мировую экономику

БИЗНЕС Online02 марта в 07:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Политика

Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
RT на русском 05:58
Политика

Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе

Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Lenta.ru 04:25
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения бомбардировщика противотанковой ракетой

На телеканале «Звезда» был показан ролик, на котором демонстрируется, как Су-25 уничтожает бомбардировщик с помощью противотанковой ракеты «Вихрь».
Discover24 02 марта в 02:34
Общество

Блогерша Диденко считает время смерти мужа «подарком»

Блогерша Екатерина Диденко у себя в Instagram назвала время смерти своего мужа Валентина после инцидента на банной вечеринке "подарком".
Газета.Ru 04:12
Происшествия

В Москве возбуждено уголовное дело из-за невыключенной кварцевой лампы

Газета.Ru 04:02
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская раскрыли пол будущего ребенка

У Овечкина и Шубской родится мальчик.
Passion.ru вчера в 19:16
Кино

Главную роль в сериале «Властелин колец» сыграет актер из России

ToDay News Ufa 06:33
Экономика

ФРС США понизила ключевую ставку до 1—1,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США понизила ключевую ставку с 1,5—1,75% годовых до 1—1,25% на фоне развивающихся рисков, вызванных ситуацией с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:12
Общество

Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.
РБК 06:51
Здоровье

В Грузии раскрыли пользу чачи в борьбе с коронавирусом

Главный эпидемиолог Грузии, глава Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе посоветовал бороться с коронавирусом с помощью крепкого алкогольного напитка чача.
Lenta.ru 05:31
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Дни24 05:03
Политика

Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
РБК 04:06
Армия и оружие

В Сирии погибли двое турецких военных

Два турецких военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения в сирийской провинции Идлиб.
ТАСС 02:55
Происшествия

Власти Египта отказались признавать крушение А321 над Синаем терактом

REGNUM 01:31
Общество

Матвиенко назвала «безобразием» работу алтайского транспорта

Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала эту ситуацию «безобразием».
Московский Комсомолец 05:03
Политика

Кремль проанализирует решение суда по делу МН17

«Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они (решения суда) будут аргументированы, подкреплены доказательствами», - сказал представитель Кремля.
Комсомольская правда 05:29
Биатлон

МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными

Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Известия вчера в 09:04
Энергетика

Вице-президент ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров лишился части полномочий

В нефтяной компании ЛУКОЙЛ произошли перестановки в высшем руководстве.
РБК 06:08
Армия и оружие

ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе

«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
RT на русском 05:53
Общество

Поправки в Конституцию о закреплении пенсионного возраста отклонили

Депутаты от партии «Справедливая Россия» хотели внести поправку в Конституцию, по которой на пенсию мужчинам можно было бы выходить в 60 лет, а женщинам в 55 лет.
RuNews24.ru 02:13
Общество

Госдума стимулирует вклады в негосударственные пенсионные фонды

Законопроект о негосударственных пенсионных фондах улучшит благосостояние людей предпенсионного возраста.
REGNUM вчера в 04:43
Кино

Актеры Кравченко и Железняк покинули съемки «Сватов-7»

Как сообщает ToDay News Ufa, стало известно, что со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
ToDay News Ufa вчера в 02:38
Политика

Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян.
RT на русском 06:07
Политика

Путин оценил свое обещание не допустить повторения кризиса 1998 года

Президент России Владимир Путин в очередной части интервью ТАСС оценил свое обещание не допустить повторение кризиса 1998 года, которое он дал в 2008 году.
Известия 02:00
Политика

Президент Абхазии потребовал возбудить дело об отравлении Бжании

Возбудить уголовное дело в связи с отравлением в России кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании потребовал премьер-министр республики, временно исполняющий обязанности президента, Валерий Бганба.
REGNUM 04:08
Происшествия

Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
РБК 03:46
Политика

«Нафтогаз» обсуждает с США меры против «Северного потока — 2»

Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы окончательно помешать Москве восстановить прокладку газопровода "Северный поток — 2", заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.
РИА Новости 02:04
Футбол

Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесён

Матч четвертьфинала Олимп — Кубка России между ярославским «Шинником» и екатеринбургским «Уралом» перенесён.
REGNUM 06:41
Происшествия

Сторонники Навального обратились в ЕСПЧ из-за обысков

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального направили первые 30 жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Коммерсантъ 01:52
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива

Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Salt Mag 03:01
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное