Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьКудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

На фоне кризиса из-за пандемии коронавируса России стоит развернутся от нефтяной экономики к экономике технологий. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ru01:37

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБК01:01

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

ТАССвчера в 21:26

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомостивчера в 21:42

Кудрин рассказал, как помочь малому бизнесу после COVID-19

РЕН ТВвчера в 21:33

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34
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Общество

В Японии полностью отменили объявленный из-за коронавируса режим ЧС

ТАСС 05:04
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
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Шоу-бизнес

Вдова Иосифа Кобзона не исключает появления в ее жизни нового мужчины

Вокруг ТВ 03:14
Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Экономика

Москва недополучила 160 млрд рублей из-за пандемии коронавируса

Почти 160 млрд рублей недополучил бюджет Москвы из-за пандемии коронавируса.
Известия 02:45
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

Известия вчера в 19:16
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Фигурное катание

Загитова признана олимпийской иконой стиля

Piter.tv 03:01
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
2,3K
Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Экономика

Деньги на мегапроект «Газпрома» предложили взять у граждан

Мегапроект «Газпрома» и «Русгаздобычи» в Усть-Луге сможет привлекать финансирование за счет средств граждан.
Lenta.ru 04:33
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Происшествия

Захватившему заложников в банке в Москве предъявили обвинения

Жителю Нижневартовска, который 23 мая захватил заложников в банке в Москве и угрожал устроить взрыв, предъявили обвинения.
RT на русском 05:52
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Происшествия

На Кубани за сутки подтвердили 90 новых случаев заражения SARS-CoV-2

Краснодар, 25 мая 2020, 10:49 — REGNUM 90 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом оперативный штаб региона сообщил 25 мая.
REGNUM 03:49
1K
Общество

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заразился коронавирусом

Коммерсантъ 00:24
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Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
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Армия и оружие

С космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз-2.1б» с военным спутником

О старте ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б», состоявшегося с космодрома Плесецк, проинформировали журналистов в Министерстве обороны страны.
RuNews24.ru 22 мая в 10:38
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Общество

Мишустин попросил россиян не торопиться с поездками за рубеж

Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
РИА Новости 06:51
89
Политика

Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение украинского журналиста Дмитрия Гордона дать ему интервью.
РИА Новости 05:33
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Экономика

Особую экономическую зону «Кулибин» создали в Дзержинске

Особую экономическую зону (ОЭЗ) типа «Кулибин» создали в Дзержинске, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Время Н 06:53
Музыка

Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса

Американский певец Ленни Кравиц отложил концерты в России из-за коронавируса, сообщает компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей, на официальной странице в Facebook.
РИА Новости 05:47
Общество

В Тульской области еще 111 жителей заразились коронавирусом

Региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:44
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Происшествия

В жилом доме в Казани взорвался газ

Вести.Ru 03:35
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Здоровье

Более 50 пациентов стационаров в Ленобласти подключены к ИВЛ

Как сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 54 больных.
Интерфакс - Россия 06:00
Здоровье

Коронавирус в России подтвержден у более чем 2 тысяч беременных

В России в настоящее время насчитывается свыше 2 тысяч беременных женщин с COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава России Лейлу Адамян.
Газета.Ru 06:34
Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК вчера в 17:38
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Общество

В Архангельской области открыли еще один обсерватор

На 25 мая в Архангельской области зарегистрировали 169 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает областной оперативный штаб.
Новости Архангельска 29.ru 06:27
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия вчера в 02:56
1,5K
Общество

В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
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