Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

На фоне кризиса из-за пандемии коронавируса России стоит развернутся от нефтяной экономики к экономике технологий. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

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