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с чего всё началось

Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий». И сейчас, по его мнению, «критический момент», когда необходимо развернутся от нефти к цифровым технологиям. Напомним, ранее руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью.

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