Экономика
Рифей-ПермьКудрин призвал к развороту от нефтяной экономики
Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий». И сейчас, по его мнению, «критический момент», когда необходимо развернутся от нефти к цифровым технологиям. Напомним, ранее руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество
В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19
Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
Гаджеты
Xiaomi представила умный замок Smart Lock E
На платформе коллективного финансирования Xiaomi представлен умный замок под названием Smart Lock E, который пока можно приобрести за 126 долларов, а позже его стоимость возрастет до 140 у.е. Умный замок Xiaomi Smart Lock E включает в себя шесть способов разблокировки, в том числе дактилоскоп, пароль, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.
Anonsens 07:52
Общество
У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19
Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Общество
Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха
Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Баскетбол
Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса
Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Армия и оружие
Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»
Хакасия-Информ 00:33
Политика
Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском вчера в 08:53
Общество
В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
Общество
Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии
Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
Lenta.ru 23 мая в 15:27
Происшествия
Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование
В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус
Известия 07:08
Здоровье
Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса
«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Экономика
В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%
В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
Здоровье
В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом
Общее число заболеваний выросло до 1254 За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 23 мая в 00:27
Происшествия
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
Технологии
В Швеции запущена первая сеть 5G
Goroday.ru вчера в 16:35
Кино
Трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая
27 мая во время прямого эфира будет представлен трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого на основе одноименного комикса.
Popcornnews.ru 05:40
Политика
Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей
Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
Происшествия
В Курске вынесен приговор за взятку бывшему главе госинспекции труда
Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу экс-руководителя государственной инспекции труда – главного государственного инспектора труда в Курской области.
Друг для друга (Курск) 06:31
Экономика
Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей
Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
Биатлон
Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону
Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru 23 мая в 03:58