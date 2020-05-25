Экономика

Рифей-ПермьРифей-ПермьКудрин призвал к развороту от нефтяной экономики

Кудрин отмечает, что «ренту» теперь будет генерировать «экономика знаний и технологий». И сейчас, по его мнению, «критический момент», когда необходимо развернутся от нефти к цифровым технологиям. Напомним, ранее руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ru01:37

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБК01:01

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомостивчера в 21:42

Кудрин рассказал, как помочь малому бизнесу после COVID-19

РЕН ТВвчера в 21:33

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

ТАССвчера в 21:26
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Автоматически обработаны 7203 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

По данным РЕН ТВ, сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали после перестрелки у ЖК Ясный девять человек, включая одного раненого мужчину, которого обнаружили неподалеку от места конфликта.
РИА Новости вчера в 23:44
Общество

В Липецкой области объяснили слова губернатора о цифрах по COVID-19

Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
РИА Новости 06:55
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
95
Гаджеты

Xiaomi представила умный замок Smart Lock E

На платформе коллективного финансирования Xiaomi представлен умный замок под названием Smart Lock E, который пока можно приобрести за 126 долларов, а позже его стоимость возрастет до 140 у.е. Умный замок Xiaomi Smart Lock E включает в себя шесть способов разблокировки, в том числе дактилоскоп, пароль, временный пароль, Bluetooth, Homekit и аварийный ключ.
Anonsens 07:52
Общество

У протестировавших на себе вакцину ученых нашли антитела к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции были обнаружены у ученых, которые разрабатывают вакцину против COVID-19.
Российская газета 05:01
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
1,6K
Общество

Мишустин призвал граждан РФ воздержаться от заграничного отдыха

Москва, 25 мая 2020, 14:20 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 25 мая призвал граждан РФ воздержаться от зарубежных поездок.
REGNUM 07:20
1,2K
Происшествия

Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили

По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
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Баскетбол

Евролига объявила о завершении сезона из-за коронавируса

Сезон-2019/20 баскетбольной Евролиги завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 08:02
Армия и оружие

Турция развернула средства ПВО в районе авиабазы «Хмеймим»

Хакасия-Информ 00:33
2
Политика

Володин заявил о попытках США дестабилизировать ситуацию в России

Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты пытаются дестабилизировать ситуацию в России путём вброса дезинформации касательно ситуации с коронавирусом и рейтингов власти в России.
RT на русском вчера в 08:53
4K
Общество

В России могут снизить возраст для начисления надбавки к пенсии

«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ вчера в 21:18
1,3K
Общество

Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима для обвиняемого в России в шпионаже Пола Уилана, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
RT на русском 07:38
10
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru 23 мая в 15:27
555
Происшествия

Экс-глава Минздрава Пензенской области осуждён за изнасилование

В Пензенской области суд приговорил бывшего министра здравоохранения региона Владимира Стрючкова к трём годам и трём месяцам лишения свободы по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
RT на русском 08:07
Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

RT на русском 04:10
1
Шоу-бизнес

У актрисы Дарьи Мороз обнаружили коронавирус

Известия 07:08
40
Здоровье

Роспотребнадзор спрогнозировал рост смертности от коронавируса

«Совершенно секретно»: Россия прошла пик ежедневного прироста зараженных коронавирусом, следом будет пик смертности.
Совершенно секретно 02:26
55
Шоу-бизнес

Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына

RuNews24.ru 03:34
Экономика

В России выдача ипотеки в апреле упала почти на 40%

В России выдача ипотеки в апреле упала на 39%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.
Газета.Ru 03:49
331
Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
302
Здоровье

В Алтайском крае насчитали 69 новых случаев заражения коронавирусом

Общее число заболеваний выросло до 1254 За прошедшие сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 69 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
АМИТЕЛ 23 мая в 00:27
53
Происшествия

Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13
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Технологии

В Швеции запущена первая сеть 5G

Goroday.ru вчера в 16:35
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Кино

Трейлер кинокомикса «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 27 мая

27 мая во время прямого эфира будет представлен трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого на основе одноименного комикса.
Popcornnews.ru 05:40
Политика

Рогозин предложил создать новую орбитальную станцию

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио «Комсомольская правда» заявил о необходимости создания Россией новой орбитальной станции.
RT на русском 04:45
1K
Общество

Связанную с Собчак крабовую компанию лишили статуса системообразующей

Связанную с Собчак крабовую компанию включили в список системообразующих При этом изначально, как писали «Ведомости» в апреле, компания попала в список по просьбе сенатора Людмилы Нарусовой — матери телеведущей и бывшего кандидата в президенты Ксении Собчак.
Forbes вчера в 06:17
507
Происшествия

В Курске вынесен приговор за взятку бывшему главе госинспекции труда

Ленинский районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу экс-руководителя государственной инспекции труда – главного государственного инспектора труда в Курской области.
Друг для друга (Курск) 06:31
2
Экономика

Бюджет Москвы потерял из-за коронавируса 160 млрд рублей

Доходы по сравнению с прошлым годом упали на 7%, хотя ожидался рост на 8%. Всего на фоне эпидемии бюджет может потерять 600 млрд руб.
Коммерсантъ 03:14
120
Биатлон

Касперович объяснил переход в сборную Болгарии по биатлону

Ранее сообщалось, что вместе с Касперовичем в команде Болгарии будет работать и экс-старший наставник женской российской сборной Виталий Норицын.
Vprognoze.ru 23 мая в 03:58
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