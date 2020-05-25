Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.

с чего всё началось

На фоне кризиса из-за пандемии коронавируса России стоит развернутся от нефтяной экономики к экономике технологий. Такое мнение озвучил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

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