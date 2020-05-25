Экономика
ИзвестияКудрин оценил перспективы нефтяной отрасли в России после пандемии
Глава Счетной палаты (СП) России Алексей Кудрин в понедельник, 25 мая, заявил, что добыча нефти в стране после пандемии не снизится, но доходы от ее экспорта сократятся.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъ24 мая в 17:52
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Общество
Популярный блогер раскрыл «истинные масштабы» инфляции в России
По данным из таблицы блогер вывел среднее значение роста цен и сделал вывод, что инфляция в России с 2007 года составила 257%.
RuNews24.ru 06:16
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Наука
Найден способ спасать легкие пациентов с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru вчера в 06:48
Происшествия
В Петербурге обрушились четыре балкона жилого дома
"С фасада 6-этажного жилого дома произошло обрушение четырех балконов с 3-6 этажей", - рассказали в ведомстве.
Газета.Ru 05:38
Шоу-бизнес
Борис Моисеев ответил на слухи об ухудшении своего здоровья
Российский певец Борис Моисеев отреагировал на слухи об ухудшении своего здоровья.
Lenta.ru вчера в 20:36
Происшествия
В Адыгее завели дело на главу поселения, где прошли массовые похороны
Напомним, 1 мая на территории входящего в Садовское поселение аула Бжедугхабль прошли похороны с участием около 500 человек, после чего произошла массовая вспышка коронавируса.
REGNUM 06:13
Киберспорт
Battle Pass к The International 2020 выйдет 25 мая
CyberSport.ru 24 мая в 14:55
Происшествия
В Кронштадте неизвестные пожарили шашлык на Вечном огне
Кронштадт, Санкт-Петербург, 26 мая 2020, 09:35 — REGNUM В Кронштадте неизвестные лица жарили шашлыки на Вечном огне над Братской могилой рабочих и матросов.
REGNUM 02:35
Общество
Министр просвещения назвал даты проведения пробного ЕГЭ
Первые ЕГЭ в России пройдут в тестовом режиме 29 и 30 июня, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости вчера в 13:56
Общество
Первый министр топлива и энергетики России умер от коронавируса
В возрасте 68 лет от коронавирусной инфекции скончался Владимир Лопухин, бывший министр топлива и энергетики России, член первого состава правительства при президенте Борисе Ельцине.
Российская газета 06:31
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
По итогам марта 2020 года российские банки ввезли в страну наличную валюту на сумму $4,95 миллиарда и €1,13 миллиарда.
Вести.Ru 02:44
Общество
Писатель из Болгарии обвинил РФ в «попытке присвоить» кириллицу
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Болгарии раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что славянская письменность пришла «с македонской земли».
REGNUM вчера в 23:56
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России благодаря своему высказыванию в июне прошлого года о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, и "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Происшествия
Ущерб по делу фонда Gafarov and Partners превысил 43 млн рублей
Сумма ущерба от деятельности фонда Gafarov and Partners, основателем которого является набережночелнинский предприниматель Эрик Гафаров, в настоящее время превышает 43 млн руб. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана заявил глава управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Тимур Минушев.
Коммерсантъ Казань 04:19
Экономика
Новую льготу получат жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей
В документе указывается, что граждане и предприятия будут получать рассрочку.
Evo-rus.com вчера в 14:46
Общество
Мясников рассказал о вреде антибактериального мыла
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему не стоит использовать антибактериальное мыло каждый день.
РИА Новости вчера в 23:25
Экономика
Накопительные пенсии россиян увеличат на 9,13% в 2020 году
Накопительные пенсии россиян в 2020 году будут повышены на 9,13%.
ТАСС 05:24
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости вчера в 10:37
Шоу-бизнес
Евгений Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Стоит отметить, что фотография из этой фотосессии, несколькими днями раньше появилась в соцсети на странице Брухуновой.
Uznayvse.ru вчера в 07:33
Кино
Опубликовано полное расписание премьер кинокомиксов DC
В результате съемочные планы серьезно подкорректированы, а практически все важные премьеры сдвинуты примерно на год.
Российская газета вчера в 07:47
Политика
Путин провёл телефонные переговоры с Токаевым
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, в ходе которых они обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:37
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform 04:46
Происшествия
В Москве найден мертвым генерал-майор ФСБ
Генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев найден мертвым в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 05:58
Экономика
Решетников рассказал об объёме антикризисной поддержки экономики
Объём антикризисной программы поддержки экономики России в связи с пандемией коронавируса превысил 3 трлн рублей.
RT на русском 06:01
Общество
Власти Москвы не планируют отменять приложение «Социальный мониторинг»
Действующее приложение "Социальный мониторинг" для контроля соблюдения самоизоляции заразившимися коронавирусом отменять в Москве не планируется.
ТАСС 05:17
Общество
Власти удалят используемые при оформлении цифровых пропусков данные
Цифровые пропуска в Москве и области ввели для поездок на транспорте в начале апреля после того, как ситуация с коронавирусом ухудшилась.
Известия 04:31
Происшествия
Более десятка домов в цыганском поселке загорелись под Самарой
Более десятка домов, сгоревших под Самарой, принадлежали цыганской диаспоре, их могли поджечь, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации поселка.
Интерфакс 02:38
Здоровье
Еще 228 жителей Нижегородской области заболели коронавирусом
«Регион по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в число лидеров в стране», — подытожил губернатор.
Ньюс-НН 03:51