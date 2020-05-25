Экономика
РосбалтКудрин призвал к «развороту» российской экономики
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
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с чего всё началось
Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.Коммерсантъвчера в 17:52
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Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
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Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
Общество
Прокурор требует для обвиняемого в шпионаже Уилана 18 лет колонии
Гособвинение требует приговорить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана к 18 годам колонии строгого режима.
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Ранее Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю.
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Шоу-бизнес
Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием
Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
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Ведомости 13:03
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Экономика
Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ
Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
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В Петербурге появился граффити-портрет Иосифа Бродского
Напротив дома Мурузи в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением поэта Иосифа Бродского.
Петербургский дневник 02:45
Происшествия
В Башкирии двух медсестер изолировали в морге
СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
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Представлен недорогой смартфон Redmi K30i 5G
Megaobzor.com 05:05
Политика
Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
Общество
Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России
Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
Общество
В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ
Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Фигурное катание
Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
Республика Татарстан вчера в 11:53
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Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»
Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль.
Pravda.Ru 09:32
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Sony назвала цену и дату продаж нового Xperia 1 II
Экономика сегодня 08:38
Общество
В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта
В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Россиян призвали привыкнуть к «новой нормальности» из-за коронавируса
«Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности», — добавила Попова.
Lenta.ru 10:09
Технологии
Huawei может заказать производство чипов у Samsung и SK Hynix
Huawei, крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования, является одним из пяти крупнейших клиентов Samsung и SK Hynix, потратив около 10 триллионов вон (8,1 миллиарда долларов) на покупку у двух южнокорейских компаний чипов флэш-памяти DRAM и NAND, сообщает издание.
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Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Здоровье
Мурашко рассказал о ситуации с выплатами медикам
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что президентские выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, за апрель уже завершены.
Московский Комсомолец 07:23