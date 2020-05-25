Экономика

РосбалтРосбалтКудрин призвал к «развороту» российской экономики

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, актуализировал вопрос о развороте России от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
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с чего всё началось

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики

Алексей Кудрин проводит ревизию аптечки для экономики Глава Счетной палаты и один из основных экономических идеологов Кремля Алексей Кудрин в статье для "Ъ" рассказывает о своих взглядах на приоритеты, на которых нужно сосредоточиться при неизбежном формировании антикризисной политики, чтобы использовать ситуацию для запуска необходимых стране реформ.
Коммерсантъвчера в 17:52

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«Петля Кудрина»: глава СП не теряет скромных премьерских амбиций

News.ru13:43

Кудрин призвал к развороту от нефтяной экономики к экономике технологий

Ведомостивчера в 21:42

Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России

РБК01:01

Кудрин назвал главную проблему российской экономики

URA.Ruвчера в 22:34

Кудрин: уровень добычи нефти в России не снизится

Московский Комсомолецвчера в 22:08

Кудрин: уровень производства нефти в России не снизится

Газета.Ru01:37

Кудрин назвал первостепенной задачей снижение госрегулирования малого бизнеса

ТАССвчера в 21:26
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Происшествия

Суд в Москве арестовал администратора паблика «Омбудсмен полиции»

РИА Новости 12:26
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Шоу-бизнес

Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой

Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
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Экономика

Кабмин выделил регионам 100 млрд рублей

Правительство РФ выделило 100 млрд рублей на поддержку 56 регионов. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
BFM.ru вчера в 02:19
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Общество

Прокурор требует для обвиняемого в шпионаже Уилана 18 лет колонии

Гособвинение требует приговорить обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана к 18 годам колонии строгого режима.
Инфорос 10:22
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Общество

Заммэра Москвы заявил, что пока преждевременно открывать рестораны

Ранее Ефимов заявил, что на следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать непродовольственную торговлю.
RT на русском 14:20
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Известия 00:39
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Шоу-бизнес

Пугачева трогательно поздравила Орбакайте с 49-летием

Заслуженной артистке России исполнилось 49 лет. Одной из первых Орбакайте поздравила мама - народная артистка СССР Алла Пугачева.
ТВ Центр 04:40
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Общество

ВОЗ приостановила испытания препарата от малярии для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина как возможного средства от коронавирусной инфекции, передает Reuters слова генерального директора ВОЗ Тедроса Гебреисуса.
Ведомости 13:03
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
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Экономика

Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ

Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.
Московский Комсомолец 13:59
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Общество

В Петербурге появился граффити-портрет Иосифа Бродского

Напротив дома Мурузи в Санкт-Петербурге появилось граффити с изображением поэта Иосифа Бродского.
Петербургский дневник 02:45
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Происшествия

В Башкирии двух медсестер изолировали в морге

СМИ Башкирии сообщили о двух медсестрах из Архангельской центральной районной больницы, которых изолировали в помещении морга.
BFM.ru вчера в 14:48
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Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Redmi K30i 5G

Megaobzor.com 05:05
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Политика

Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о повышении с 65 до 70 лет предельного возраста руководителей и замруководителей образовательных организаций высшего образования и научных организаций.
РИА Новости 07:04
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег у артистов

Pravda.Ru 12:20
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Общество

Минпросвещения рассчитывает на очный формат выпускных в школах России

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников с последним звонком и выразил надежду, что в этом году удастся провести выпускные в традиционном очном формате.
RT на русском 04:10
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Общество

В Минпросвещения назвали дату начала второй волны ЕГЭ

Начало второй волны проведения в России Единого государственного экзамена (ЕГЭ) запланировано на 3 августа.
RT на русском 13:05
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Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах

По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
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Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Республика Татарстан вчера в 11:53
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Происшествия

Тело пропавшей в Мурманской области девочки нашли в реке

Известия 11:41
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Общество

Из перинатального центра забрали девочку, жившую там пять лет

REGNUM 01:48
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Культура

Мария Луговая рассказала о сериале «Журавль в небе»

Мария Луговая рассказала о сериале "Журавль в небе", в котором она играет главную роль.
Pravda.Ru 09:32
Гаджеты

Sony назвала цену и дату продаж нового Xperia 1 II

Экономика сегодня 08:38
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Общество

В Москве могут опробовать использование приложения вместо паспорта

В Минкомсвязи сообщили, что в Москве может состояться эксперимент по получению государственных и муниципальных услуг с использованием мобильного приложения вместо паспорта в сроки с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года.
RT на русском 12:32
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Общество

Россиян призвали привыкнуть к «новой нормальности» из-за коронавируса

«Совершенно очевидно, что вирус не собирается уходить, но мы уже многое умеем, многому научились, и вот за этот период мы научились жить с этим вирусом, сохраняя здоровье, предусмотрев и выполнив все меры безопасности», — добавила Попова.
Lenta.ru 10:09
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Технологии

Huawei может заказать производство чипов у Samsung и SK Hynix

Huawei, крупнейший в мире поставщик телекоммуникационного оборудования, является одним из пяти крупнейших клиентов Samsung и SK Hynix, потратив около 10 триллионов вон (8,1 миллиарда долларов) на покупку у двух южнокорейских компаний чипов флэш-памяти DRAM и NAND, сообщает издание.
Вести.Ru 04:29
Общество

Шувалов опроверг сообщения о перелетах его семьи во время пандемии

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в интервью РБК заявил, что члены его семьи не пользовались частным самолетом во время пандемии COVID-19.
РБК 05:14
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Экономика

Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян

Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
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Здоровье

Мурашко рассказал о ситуации с выплатами медикам

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что президентские выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, за апрель уже завершены.
Московский Комсомолец 07:23
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Как работают Яндекс.Новости?
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