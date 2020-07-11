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ТАССКудрин считает, что российская экономика находится в застое
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%. Такое мнение он выразил в ходе 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара.
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с чего всё началось
Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).РИА Новости08:22
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Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз
С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили 05:17
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
Шоу-бизнес
Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой
Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
Происшествия
Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти
Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
Армия и оружие
Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем
«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
Здоровье
Онкологи назвали признаки рака на ранней стадии у детей
Три главных тревожных признака рака у детей назвал в интервью "Вечерней Москве" онколог-хирург, профессор, доктор медицинских наук, руководитель научного отдела научно-практического центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев.
Вести.Ru 09:40
Футбол
«Барселона» намерена приобрести 19-летнего нападающего «Сан-Паулу»
Стоит отметить, что 19-летний Майя так и не дебютировал в составе основной команды «Сан-Паулу».
Чемпионат 09:03
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
Телеканал 360° вчера в 16:59
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Политика
Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
Футбол
«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника «Кайсериспора»
«Сине-бело-голубые» уже вступили в переговоры и сделали предложение по трансферу игрока.
Евро-футбол.ру 03:14
Политика
Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС
Президент Сербии Вучич назвал бессмысленными требования властей самопровозглашенной республики Косово, выдвинутые на недавних переговорах в Париже под эгидой ЕС.
Российская газета вчера в 08:08
Политика
Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова
Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
Газета.Ru 09:11
Политика
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
Армия и оружие
В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия
В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
Биатлон
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Коммерсантъ 05:43
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Evo-rus.com вчера в 01:41
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00