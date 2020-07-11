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ТАССТАССКудрин считает, что российская экономика находится в застое

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%. Такое мнение он выразил в ходе 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара.
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с чего всё началось

Власти должны решительнее бороться с кризисом, заявил Кудрин

Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).
РИА Новости08:22

Подробнее о событии

Кудрин посчитал необходимым дать больше самостоятельности российским регионам

Интерфакс09:35

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва08:28

Кудрин призвал правительство действовать решительнее

Взгляд.ру08:46

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56

Российская экономика находится в состоянии застоя, заявил Кудрин

РИА Новости08:34
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
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Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

Lenta.ru 08:47
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Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском вчера в 20:52
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Происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей

Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
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Происшествия

Представитель Фургала заявила об угрозах из-за митинга в Хабаровске

Коммерсантъ 07:59
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз

С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
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Авто

В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ

В Минске стартовала массовая сборка дизельных моторов для отечественных внедорожников "УАЗ", а также для малотоннажных грузовиков и фургонов "ГАЗель".
Новые автомобили 05:17
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 09 июля в 03:39
Политика

Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39
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Шоу-бизнес

Соколовский познакомил свою новую девушку с бывшей женой и дочкой

Певец Влад Соколовский рассказал, что уже познакомил свою новую девушку Ангелину Суркову с бывшей женой Ритой Дакотой и дочкой Мией.
Вечерняя Москва 04:57
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Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

Интерфакс 07:34
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Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru 06:40
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Путешествия

400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней

Известия 08:21
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
ТАСС 06:55
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет ВВС США над Японским морем

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — рассказали в Минобороны.
BFM.ru 07:11
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Здоровье

Онкологи назвали признаки рака на ранней стадии у детей

Три главных тревожных признака рака у детей назвал в интервью "Вечерней Москве" онколог-хирург, профессор, доктор медицинских наук, руководитель научного отдела научно-практического центра Специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев.
Вести.Ru 09:40
Футбол

«Барселона» намерена приобрести 19-летнего нападающего «Сан-Паулу»

Стоит отметить, что 19-летний Майя так и не дебютировал в составе основной команды «Сан-Паулу».
Чемпионат 09:03
Политика

Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях

Если власти Украины подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
Телеканал 360° вчера в 16:59
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Происшествия

При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек

Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
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Политика

Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 06:35
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Футбол

«Зенит» сделал предложение по трансферу полузащитника «Кайсериспора»

«Сине-бело-голубые» уже вступили в переговоры и сделали предложение по трансферу игрока.
Евро-футбол.ру 03:14
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Политика

Вучич назвал бессмысленной позицию Косово на переговорах под эгидой ЕС

Президент Сербии Вучич назвал бессмысленными требования властей самопровозглашенной республики Косово, выдвинутые на недавних переговорах в Париже под эгидой ЕС.
Российская газета вчера в 08:08
Политика

Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова

Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
Газета.Ru 09:11
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Политика

WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году.
RT на русском 03:54
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Кино

Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix

В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com вчера в 03:53
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Армия и оружие

В Минобороны заявили о скором прорыве в создании СВЧ-оружия

В ближайшее время в области робототехники, создания лазерного, гиперзвукового и сврехвысокочастотного (СВЧ) оружия ожидается технологический прорыв.
Известия 09 июля в 15:55
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Биатлон

Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России

Коммерсантъ 05:43
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Армия и оружие

Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции

Evo-rus.com вчера в 01:41
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Футбол

«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru вчера в 07:00
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