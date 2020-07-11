Власти РФ должны действовать более решительно в борьбе с текущим кризисом, оказывая более существенную поддержку экономике и населению, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, но может иметь темпы роста в 3-5%. Такое мнение он выразил в ходе 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара.

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

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