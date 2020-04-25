Экономика
ИзвестияКудрин призвал не скупиться на трату средств из ФНБ в этом году
Ранее, 19 апреля, глава Минфина отмечал, что даже при нынешних ценах на нефть средств ФНБ к концу 2020 года хватит для выполнения всех бюджетных обязательств вплоть до 2024 года.
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Алексей Кудрин: Надо не скупиться на помощь населению и вводить продовольственные выплаты
Комсомольская правда07:18
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Общество
Заражённых коронавирусом выявили ещё в двух районах Смоленской области
Напомним, губератор Смоленской области посетил Вяземский район, где в местном доме-интернате определили очаг коронавируса, и провёл тематическое совещание.
О чем говорит Смоленск 23 апреля в 05:48
Общество
В Севастополе подтвердили пять новых случаев заражения SARS-CoV-2
Севастополь, 25 апреля 2020, 12:48 — REGNUM В Севастополе подтверждено пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 05:48
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников заразился коронавирусом
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников рассказал РИА Новости, что у него диагностировали двустороннюю пневмонию, вызванную коронавирусом.
РИА Новости 07:03
Культура
«Зулейху» отправляют в прокуратуру
О подаче Сергеем Гавриловым обращения в Генпрокуратуру с просьбой проверить сериал «Зулейха открывает глаза» на предмет оскорбления чувств верующих говорится на сайте комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Коммерсантъ Казань вчера в 13:21
Общество
Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса
Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1». По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис.
Lenta.ru 07:50
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Политика
Лукашенко не исключил появления новой конституции в Белоруссии
В конце мая 2019 года Лукашенко заявил, что в ближайшее время в стране возможно или появление новой конституции, или внесение поправок в действующий основной закон.
РИА Новости 06:12
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Общество
Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны
Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.
РИА Новости вчера в 20:14
Технологии
Huawei выпустила свою замену картам Google
Huawei выпустила свою замену картам Google. Её можно скачать в магазине приложений App Gallery.
Ferra вчера в 12:33
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США
Известия вчера в 21:53
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости вчера в 05:27
Транспорт
Вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля
Некоторые вестибюли 13 станций метро Москвы закроют с 26 апреля.
Газета.Ru 08:13
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Общество
Попова заявила, что необходимо продлить режим самоизоляции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что сейчас Россией пройдено два инкубационных периода коронавируса, лишь после третьего периода можно будет говорить о возврате к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 13:44
Здоровье
Более 200 новых автомобилей «скорой» поставят в больницы Подмосковья
Власти Подмосковья сообщили об обновлении автомобилей скорой медицинской помощи в регионе.
Live24 07:17
Происшествия
В Бурятии задержан зампред регионального парламента
Улан-Удэ, 25 апреля 2020, 14:15 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова.
REGNUM 07:15
Энергетика
Потребители отказываются от сжиженного газа
Потребители СПГ отказываются от новых поставок из-за падения спроса во всем мире на нефть и газ.
Вести.Ru 23 апреля в 03:18
Общество
В Татарстане выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане выявили 65 новых случаев заражения коронавирусом. Прирост заболевших составил 15%.
Вести Татарстан 07:05
Политика
Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировано 5966 новых случаев заражения COVID-19 в 83 регионах, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 07:02
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Кино
«Эвакуация» с Крисом Хемсвортом получила противоречивые отзывы
В Сети появились первые отзывы о боевике. На агрегаторе критических статей Rotten Tomatoes фильм получил в основном положительные отзывы.
Культуромания вчера в 02:41
Общество
Попова назвала условие прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
РИА Новости вчера в 19:48
Общество
ВОЗ заявила о недоказанности теории про иммунитет от коронавируса
В настоящее время не доказана теория о том, что переболевшие коронавирусной инфекцией COVID-19 имеют иммунитет от повторного заражения.
Lenta.ru 07:34
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600
Общее количество лабораторно подтверждённых случаем COVID-19 в Ростовской области выросло до 584.
Big-Rostov.ru 06:24
Хоккей
Овечкин и Гретцки провели благотворительный онлайн-поединок
Российская газета 23 апреля в 01:32
Армия и оружие
На юге Украины провели испытания ракеты «Ольха»
В пресс-службе напомнили, что "Ольха-М" — это реактивный боеприпас калибра 300 мм, который способен поражать цели на расстоянии свыше 100 км. Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что является создателем украинского "ракетного щита".
REGNUM 06:34