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Кудрин призвал не торопиться выходить из международных соглашений и стандартов

Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости
По мнению Кудрина, экономика РФ должна получать эффект от экономического сотрудничества.
ТАСС
24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы.
Газета.Ru
Госдума уже начала работу над выходом России из Болонской системы.
РБК

Подробнее о событии

Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений и договоров
Коммерсантъ09:45
Кудрин считает, что России не нужно торопиться с выходом из ряда международных соглашений
ТАСС08:56
Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов
Газета.Ru09:16
Кудрин призвал пока не выходить из международных соглашений и договоров
Московский Комсомолец09:08
Кудрин призвал не торопиться выходить из международных соглашений и стандартов
РИА Новости09:00
Кудрин призвал власти не торопиться выходить из международных соглашений
РБК09:27
Кудрин заявил, что РФ не нужно торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов
ТК Звезда08:48

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