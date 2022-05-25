РИА НовостиКудрин призвал не торопиться выходить из международных соглашений и стандартовРоссия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.РИА НовостиПо мнению Кудрина, экономика РФ должна получать эффект от экономического сотрудничества.ТАСС24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы.Газета.RuГосдума уже начала работу над выходом России из Болонской системы.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowКомсомольская правдаРЕН ТВLife.ruРоссийская газетаNeva.TodayФАНРосбалтГазета.RuВечерняя МоскваИА Красная ВеснаЦарьградТК ЗвездаРБКДума ТВПодробнее о событииКудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений и договоровКоммерсантъвчера в 09:45Кудрин призвал не торопиться выходить из международных соглашений и стандартовРИА Новостивчера в 09:00Самое цитируемоеКудрин считает, что России не нужно торопиться с выходом из ряда международных соглашенийТАССвчера в 08:56Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений и стандартовГазета.Ruвчера в 09:16Кудрин призвал пока не выходить из международных соглашений и договоровМосковский Комсомолецвчера в 09:08Кудрин призвал власти не торопиться выходить из международных соглашенийРБКвчера в 09:27Кудрин заявил, что РФ не нужно торопиться с выходом из международных соглашений и стандартовТК Звездавчера в 08:48Показать ещёОценить1,7KПоделиться