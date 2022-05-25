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Кудрин призвал не торопиться выходить из международных соглашений и стандартов

Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов, в том числе образовательных, уверен глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости
По мнению Кудрина, экономика РФ должна получать эффект от экономического сотрудничества.
ТАСС
24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы.
Газета.Ru
Госдума уже начала работу над выходом России из Болонской системы.
РБК

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Кудрин призвал не спешить с выходом России из международных соглашений и договоров
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