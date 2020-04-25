Экономика
МонаВистаКудрин призвал в 2020 году не скупиться на трату средств из ФНБ
Кудрин считает, что можно потратить половину ФНБ, тогда как правительство РФ считает, что эти "средства должны быть растянуты во времени хотя бы на три года".
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Алексей Кудрин: Надо не скупиться на помощь населению и вводить продовольственные выплаты
Комсомольская правдавчера в 07:18
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Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
В субботу стало известно, что в реанимации Клинической инфекционной больницы имени С.П.Боткина в Петербурге скончался врач-анестезиолог Сергей Белошицкий.
РИА Новости 08:08
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
Гаджеты
GPU с архитектурой RDNA2 получат мобильные Ryzen 5000
Совсем недавно появились мобильные процессоры Renoir. Устройства представлены в виде моделей с высокой производительностью.
ГЛАС.RU 24 апреля в 15:11
Биатлон
Николай Круглов выдвинет свою кандидатуру на пост президента СБР
Круглов, вероятно, проведет предвыборную кампанию, если на внеочередной отчетно-выборной конференции СБР все же решит провести досрочные выборы главы организации, сообщает источник.
ODDS.ru 24 апреля в 05:45
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
В Бурятии задержан высокопоставленный чиновник за смертельное ДТП
В Бурятии правоохранители задержали известного в регионе политика за причастность к ДТП, в котором погибла несовершеннолетняя девушка.
Российская газета вчера в 09:42
Происшествия
Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье
Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК 08:07
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
Общество
В России за сутки выявлено 5966 случаев заражения коронавирусом
Еще 5966 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 06:15
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Здоровье
Еще один госпиталь для больных коронавирусом откроют в Барнауле
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле перепрофилируют под госпиталь для лечения больных коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 04:54
Единоборства
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Энергетика
Минэнерго ожидает восстановления спроса на нефть
Никогда ещё мир не сталкивался с тем, чтобы на 20–30% падал спрос в нефтяной отрасли.
News.ru 07:30
Общество
Власти Нижегородской области ужесточат порядок въезда в регион
Со следующей недели въезд в Нижегородскую область будет разрешен только тем, у кого есть экстренный рабочий пропуск и местная прописка.
Известия вчера в 16:11
Здоровье
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Культура
Финал шоу «Маска» состоится на этой неделе
Телешоу «Маска» вышло в эфир 1 марта 2020 года на канале НТВ. В борьбе за первое место в шоу сразились 12 звезд российского шоу-бизнеса.
Культуромания 23 апреля в 10:48
Здоровье
Объяснено скачкообразное распространение новой инфекции в России
Скачки в приросте заболеваемости новым коронавирусом могут свидетельствовать о выходе на плато, заявил глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
Вести.Ru вчера в 07:13
Шоу-бизнес
Марат Башаров рассказал о романе с Татьяной Навкой
По признанию Башарова роман с Навкой продлился несколько лет.
Paparazzi.ru 05:38
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом
Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе.
REGNUM вчера в 06:41
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Финансы
К июлю рубль вернет свой докризисный курс
Специально для "Российской газеты" Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", проанализировать ситуацию в мире и дал прогноз для начала восстановления финансовых рынков.
Российская газета вчера в 23:00
Авто
МКПП осталась лишь на 12% автомобилей
Тарантас Ньюс 07:45
Армия и оружие
Турция обвинила Россию в нападениях на турецких военных в Идлибе
Как следует из данных турецких средств массовой информации, наступательными действиями сирийских военных руководили непосредственно российские военнослужащие, в результате чего сирийской армии и удалось добиться значительного успеха в освобождении отдельных регионов Идлиба и Алеппо, и, вполне вероятно, именно по этой причине, как утверждают источники, потери Турции и стали столь большими.
Avia.pro 02:42
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Экономика
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru 07:49
Здоровье
Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье
За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
Общество
У 66 человек в Тульской области за сутки обнаружен коронавирус
Всего на территории Тульской области 644 случая заражения коронавирусной инфекцией, 59 человек уже выздоровели, 5 — скончались.
Kursk.com 05:56
Общество
Сотрудники чеченского МЧС побрились налысо вслед за Кадыровым
Весь мужской состав чеченского управления МЧС побрился налысо вслед за главой республики Рамзаном Кадыровым.
РБК 05:35