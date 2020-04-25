"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он. Если потребуется израсходовать половину или чуть больше половины средств ФНБ - это не страшно, считает Алексей Кудрин.

Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ

Общество В России за сутки выявили 5966 новых случаев коронавируса Официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом сообщил, что в России за минувшие сутки было выявлено 5966 новых случаев заболевания COVID-19. 24

Армия и оружие Al-Monitor: Эрдогану будет сложно объяснить оппозиции, почему С-400 не развёрнуты близ Идлиба В англоязычном издании Al-Monitor, освещающем события на Ближнем Востоке, вышел материал, посвящённый отсрочке ввода в эксплуатацию в Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Общество Верховный суд подтвердил необходимость платить по кредитам в апреле Разные нерабочие дни Режим нерабочих дней с 30 марта по 30 апреля не является основанием для переноса срока исполнения обязательства исходя из ст. 193 Гражданского кодекса, пришел к выводу Верховный суд. 2

Футбол Материалы по смерти воспитанника «Локомотива» находятся в полиции Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались делом о смерти 22-летнего воспитанника московского "Локомотива" Иннокентия Самохвалова, сообщает Sport24.

Экономика Кудрин допустил рост безработицы в России до 10% Глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что из-за пандемии коронавируса безработица в России может подскочить до 7–8%, в худшем варианте — до 10%, что затронет от 6 млн до 9 млн человек. 49

Происшествия Силовики задержали экс-мэра Пятигорска Льва Травнева Стало известно о задержании бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева, который дважды занимал этот пост.

Общество Депутат Госдумы Калашников заразился коронавирусом У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК. 1,7K

Общество Власти Москвы опровергли сообщения о переполненных больницах В департаменте здравоохранения по Москве опровергли сообщение о переполненных московских больницах, которые пациентов с коронавирусом. 189

Общество В мэрии Москвы ответили на иски против мер самоизоляции Представители мэрии Москвы написали ответ на иски в суд муниципального депутата Дениса Шендеровича и еще нескольких москвичей, которые поданы против мер самоизоляции, в частности - против требований оформлять цифровые пропуска. 2,6K

Общество Премьер утвердил перечень перепрофилируемых медорганизаций Российский премьер Михаил Мишустин утвердил перечень перепрофилируемых медицинских организаций для оказания помощи пациентам с установленным новым коронавирусом или подозрением на него. 16

Шоу-бизнес Тимати жёстко ответил Ксении Собчак на очередную критику Телеведущая считает, что многие отечественные знаменитости поднимают свои рейтинги дешёвыми способами, Тимати ответил Собчак ироничным постом в социальных сетях. 2